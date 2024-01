Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a ținut o conferință de presă pentru a oferii informații despre programele implementate de Administrația Fondului de Mediu în perioada următoare. În cadrul acestei întâlniri, oficialul a dat vestea că bugetul alocat pentru Rabla Plus 2024 va fi majorat cu peste 200 de milioane de lei.

Ministrul Mediului a făcut cunoscut faptul că bugetul alocat programului Rabla Plus 2024 prin intermediul Administrației Fondului de Mediu nu va mai fi de 780 de milioane de lei, așa cum a fost în anul anterior, ci va fi mărit la generoasa sumă de 1 miliard de lei.

„Un alt lucru pe care îl consider foarte important este legat de Programul Rabla Plus. Din nou, o să avem un buget-record pe acest program, respectiv 1 miliard de lei, față de 780 de milioane cât am avut anul trecut. E o creștere substanțială și spun acest lucru pentru că vom păstra tendința pe care am stabilit-o și în alți ani, respectiv aceea de a lua sume de bani de la Rabla Clasic, adică de la motoarele cu combustie internă și de a-i muta la Rabla Plus. Eu sper să avem, la sfârșitul anului viitor, niște cifre extraordinare, având în vedere acest buget pe care nu l-am mai avut niciodată”, a declarat Mircea Fechet.

O companie a fost acuzată că și-a mutat sediul în vârful muntelui, ca să-i determine pe angajați să demisioeze

Cu toate că se alocă un buget mai mare, beneficiarii programului Rabla Plus 2024 vor primi mai puți bani decât anul trecut.

Prima de casare a unui vehicul uzat acordată în 2024 va fi de maximum 3.500 lei. Această sumă poate fi folosită pentru achiziționarea unei motociclete noi sau a unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat. Cei care vor casa două vehicule uzate, vor primi un ecotichet în valoare de 5.000 lei.

Voucherul se acordă, însă, numai în cazul în care beneficiarul deține în proprietate autovehiculul uzat de cel puțin 3 ani.

„În anul 2024, cuantumul primei de casare acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024 este în sumă de maxim 3.500 lei pentru achiziţionarea unei motociclete noi sau a unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat, respectiv 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate”, se arată în documentul oficial.

Escrocheria folosită de un român pentru a o lăsa pe o bătrână din Germania fără economii. Poliția a intrat pe fir

Potrivit legii, ecotichetul se acordă în cuantum de până la:

25.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric NEDC/WLTP, exceptând motocicleta;

13.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează o cantitate de emisii de CO_2 de maximum 50 g/km NEDC, în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC;

13.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete electrice.

Valoarea voucherului primit va fi redusă din prețul de comercializare, inclusiv TVA, al autovehiculului nou, fie că este complet electric sau hibrid electric. Diferența financiară va trebui achitată de beneficiarul voucherului, folosind propriile surse financiare, credite bancare sau prin intermediul unui contract de leasing financiar. De asemenea, este posibilă și utilizarea de fonduri europene aferente politicii de coeziune pentru a susține această diferență.

Până în prezent, nu a fost comunicată data de lansare a Programului Rabla 2024 pentru mașini electrice. Cu toate acestea, este foarte probabil că acesta va începe în primăvară, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori.

Vecinul lui Iohannis din Sibiu își vinde casa. Câți bani trebuie să plătească cei care vor să se învecineze cu președintele