Potrivit unui raport UNOPA, 6 din 10 pacienți diagnosticați cu HIV/SIDA nu au avut ACCES la medicul infecționist pentru consultație în perioada pandemiei și peste 50% dintre ei nu au efectuat analizele de monitorizare ale viremiei de peste un an de zile.

În plus, pe fondul limitării accesului la testarea HIV în 2020, numărul de cazuri noi de infecție cu HIV/SIDA înregistrate în evidențele centrelor de specialitate a scăzut cu peste 50%.Acestea sunt doar câteva cifre care arată impactul primului an de pandemie asupra persoanelor diagnosticate cu HIV/SIDA în țara noastră. Consecințele nefavorabile țin de calitatea serviciilor cu impact direct asupra aderenţei la terapia antiretrovirală. De aceea, pacienții diagnosticați cu HIV/SIDA au nevoie de acces la tratament și acces la analize, arată reprezentanții pacienților.În plus, având în vedere riscul ca evoluția îmbolnăvirilor în rândul populației să se situeze sub 'radarul' sistemului şi ca infecția să se răspândească silențioasă, neglijată și necontrolată prin tratament și monitorizare clinică, e nevoie de acces la testare, atrag atenția reprezentanții UNOPA, potrivit sursei citate.