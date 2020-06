Bodo de la Proconsul a fost operat de urgență după un infarct. Cum se simte artistul

Bodo a povestit într-o emisiune TV că a suferit recent un infarct miocardic, în urma căruia a fost operat de urgenţă, potrivit adevarul.ro.

Acum, artistul are trei stenturi la inimă, iar starea de sănătate i s-a ameliorat, este în stare stabilă și răspunde bine la medicamentaţie.

Artistul în vârstă de 52 de ani a povestit că în urmă cu trei săptămâni s-a simţit rău şi a ajuns la spital pentru că a făcut infarct miocardic acut. El a mărturisit că „l-a dus pe picioare” două zile până a ajuns la spital.

„Am crezut că e un reflux gastric, dar n-a fost aşa. M-am tratat cu medicamente împotriva arsurilor gastrice. După două zile mă dureau braţele şi aveam o stare agitată. I-am spus soţiei ca nu mă simt bine şi am mers la spital”, a povestit artistul.

Bogdan Marin, pe numele său adevărat, are 52 de ani şi este tatăl a doi băieţi, în vârstă de 7 şi 8 ani. După divorțul de fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, artidtul s-a recăsătorit, in iunie 2009. Bodo mai are un fiu din prima căsătorie, stabilit de câţiva ani în SUA.

El a fost căsătorit cu Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului preşedinte Traian Băsescu. Cei doi s-au casatorit la 19 iulie 2003, cununia civila fiind oficiata chiar de Traian Basescu, care era atunci primarul general al Capitalei. Bogdan Marin și Ioana Băsescau au divorțat după patru ani.