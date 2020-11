Beatrice Mahler, managerul Marius Nasta - sfaturi utile în cazul unui test POZITIV Covid-19. CE trebuie să ai în casă

"Marea problemea este la personalul mediu si auxiliar, mai ales la ATI, pentru ca atunci cand vorbim de asistenta pacientilor Covid, nu doar medicii sunt importanti, ci si echipa completa, formata din asistenti si personal auxiliar. Fara ajutorul lor nu putem oferi ceea ce pacientul are nevoie", a afirmat Beatrice Mahler, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

In ceea ce primeste vaccinul antiCovid care ar putea ajunge in tara noastra, in transe, cel mai probabil undeva la finalul acestui an, medicul a aprecizat ca este pro vaccinare: "Eu m-as vaccina pentru ca daca se obtin niste avize de la autoritati nu doar nationale, ci si internationale, acestea se dau pe baze stiintifice si a unor dovezi de eficienta. Deci, eu spun "Da" pentru vaccin, "Da" pentru scheme de vaccinare, "Da" pentru persoanele aflate in grupe de risc si "Da" pentru vaccinarea intreagii populatii".

Intrebata cum ar trebui sa reactioneze o persoana din momentul in care primeste un rezultat pozitiv la tetsul COVID-19, managerul de la Marius Nasta a explicat ca primul pas este acela de a-l contacta pe medicul de familie si a comunica simptomele pe care le are. Important este, de asemenea, spune medicul ca in acel moment sa aibe in casa un termometru, dar si un pulsoximetru.

"O saturatie (in sange -n.r.) care ajunge la 93 e un semnal de alarma. Trebuie sa sune la 112 si safie transportat repede la spital. Indica o afectare pulmonara", a aratat Mahler.