Bătrân tâlhărit în plină zi, la Iași. Hoții i-au furat PENSIA

Cei doi talhari, cu varste de 20 si 21 de ani, isi vor petrece urmatoarele 30 de zile in arestul Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Iasi.

Ei sunt acuzati de talharie, dupa ce ar fi urmarit un pensionar, in varsta de 84 de ani, pe care l-au jefuit in scara blocului in care locuia. Prejuduciul, de peste 3000 de lei, a fost recuperat in totalitate.

Desi fapta penala a fost comisa in luna martie, cei doi hoti au fost prinsi in urma cu doar doua zile. Hotii s-au intors, la inceputul acestui an, din Italia.