Victima a fost scoasă de sub malul de pământ. Bărbatul care este conștient și cooperant, a fost preluat de echipajul ambulanței SAJ Vaslui.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Podul Înalt" al județului Vaslui a intervenit cu o autospecială pentru descarcerare grea, o autospecială cu un container multirisc,

un autocamion pentru transport materiale și echipamente de intervenție + container, o autospecială de stingere cu apă și spumă (autospecială echipată cu modul pentru descarcerare) și echipaje specializate, pentru salvarea unui bărbat prins sub un mal de pământ, în localitatea Uricari, comuna Voinești.

La sosirea echipajelor de intervenție a fost găsit un bărbat în vârstă de aproximativ 47 de ani prins sub un mal de pământ. Pompierii au găsit o soluție pentru a-l ajuta pe bărbat să respire, au consolidat malurile și au început săpăturile pentru eliberarea victimei de sub strânsoarea tonelor de lut. Victima a fost prinsă sub pământ în poziție verticală, iar până la această oră, barbatul este eliberat până aproape de brâu.

Victima este conștientă și cooperantă.

La fața locului este deplasată și o ambulanță tip C (echipaj cu medic) aparținând SAJ Vaslui, pentru a asigura primul ajutor și transportul victimei la o unitate medicală de urgență.

Misiunea de salvare este în dinamică.