Cand in sfarsit ajungi sa te intinzi in pat la capatul unei zile obositoare, ultimul lucru la care vrei sa te gandesti sunt plosnitele de pat. Din pacate, plosnitele de pat sunt foarte frecvent intalnite. Vestea buna, insa, este ca exista si modalitati de a scapa in mod eficient de plosnite si mai ales pe cale naturala.