Avioanele de luptă Eurofighter ale Forțelor Aeriene Germane au sosit miercuri după-amiază la baza militară Mihail Kogălniceanu de lângă Constanța.

În săptămânile trecute au fost deja implementate ample măsuri pregătitoare pentru desfășurarea contingentului german, format dintr-un total de 150 de militari, a transmis Ambasada Germaniei la București.

Patru avioane de luptă Eurofighter vor fi operaționale din 27 noiembrie și vor consolida apărarea aeriană la flancul sud-estic al NATO.

"Participând din nou la misiunea de poliție aeriană întărită Air Policing South cu patru avioane de luptă Eurofighter, aratăm că suntem alături de aliatul nostru, România, și colaborăm la securizarea teritoriului nostru aliat", a declarat ambasadorul german Peer Gebauer.

La începutul lunii noiembrie, ambasadorul României la NATO, Dan Neculaescu a confirmat că Germania va trimite în România patru avioane Eurofighter și 150 de militari.

“Germania a anunțat desfășurarea de 4 Eurofighters și de 150 soldați în #România. Acest sprijin consistent din partea Luftwaffe demonstrează solidaritatea aliată în cea mai bună formă. După incidentele cu drone din România, aliații noștri din Statele Unite, Franța, Olanda & Germania au răspuns prompt și substanțial”, a scris ambasadorul, pe contul său pe platforma X (fostă Twitter).

Germany announced the deployment of 4️⃣ Eurofighters and of 1️⃣5️⃣0️⃣ soldiers in #Romania. This consistent support from @Team_Luftwaffe demonstrates Allied solidarity at its finest. After the drone incidents in Romania, our Allies from the United States, #France, the #Netherlands &… pic.twitter.com/ZSanx5K86G