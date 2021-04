Realitatea PLUS

Zvonurile deveneau tot mai fanteziste, ca să stârnească revoltă. În procesul soților Ceaușescu de la Târgoviște, dictatorul se arată uimit de existența unor conturi secrete.

Judecătorul: „400 de milioane de dolari din Elveţia.”

Elena Ceauşescu: „Ce cont? Procurorul: Pe numele cui este, cui aparţine?”

Ambii inculpaţi: „Ce cont?”

Judecătorul: „Cele 400 de milioane de dolari care au fost depuse la băncile din Elveţia.”

Elena Ceauşescu: „Să se facă dovada, dovada!…”

Judecătorul: „O să se aducă şi dovada.”

Nicolae Ceauşescu: „Nu există niciun cont al nimănui şi ceea ce spuneţi arată cât de fals şi de provocator au procedat cei care au făcut lovitura de stat!”

Judecătorul: „Îţi place mereu să foloseşti termenul de lovitură de stat.”

Nicolae Ceauşescu: „Vă rog, nu am terminat. Ca cetăţeni…”

Judecătorul: (către grefier) „Vă rog să consemnaţi: „Nu recunosc să fi depus eu sau alte persoane în numele meu, al familiei mele…”

Nicolae Ceauşescu: „Niciun dolar!”

Judecătorul: „… niciun dolar la vreo bancă din străinătate”.

Și totuși, vărsarea banilor din genți diplomat se făcea în conturi parolate, ale căror coduri erau cunoscute doar de soții Ceaușescu și unul sau doi apropiați din aparatul de Securitate, au susținut oamenii din serviciile secrete. S-a născut și o teorie, cum că banii au fost furati de securiști și de "emanații Revoluției", care au deținut parolele sau le-au găsit în celebra agendă pe care Nicolae Ceaușescu o avea asupra lui, când a fugit cu elicopterul de pe clădirea Comitetului Central.

Din august 1990 până în aceași lună a următorului an, o comisie specială condusă de Mugur Isărescu a căutat banii lui Ceaușescu. Petre Roman a semnat și un mandat pentru contractarea unei firme canadiene care să îi ajute pe Isărescu și echipa lui de specialiști să dea de urma averii cuplului Ceaușescu. Se presupunea că averea era formată din sute de milioane de dolari, aur și bijuterii, toate însumând fabuloasa sumă de 1 miliard de dolari.

Theodor Stolojan a povestit jurnaliștilor că prim-ministrul Petre Roman a fost răbdător cu echipa de anchetă din Canada, însă și-a dat seama că e dus cu zăhărelul. 100 de mii de dolari le-a aprobat Roman ca plată, dacă găsesc banii lui Ceaușescu. Ei spuneau că mai au puțin și finalizează cercetările, și că vor pune pe tavă tot.

Stolojan a povestit că Petre Roman le-a spus canadienilor „OK! Vă dau 20% din ce găsiți, dar aduceți-mi să văd”, iar din acel moment canadienii s-au retras din afacere.

Critici au fost aduse și la adresa lui Mugur Isărescu, care a fost acuzat că nu a dat dovadă de transparență în ancheta sa. Nu a spus ce a găsit și atunci când întrebările nu se mai puteau evita, economistul a declarat că activitatea în fruntea BNR nu îi permite să-și continue cautările conturilor lui Ceaușescu.

Oricum, lucrurile se amestecau și in cazul averii Ceaușeștilor - s-a făcut referire inclusiv la faptul că Nicolae Ceaușescu făcea eforturi mari pentru a reîntregi rezerva de aur a României, din care vânduse pentru a achita datoria externă.

Nicolae Ceaușescu: „Pentru prima dată în istoria sa indelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai platește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic și politic. La sfârșitul lunii martie am lichidat datoria din 1980 – peste 11 miliarde dolari. Din 1975 până în martie 1989, am plătit circa 21 miliarde dolari, din care dobânzile reprezintă peste 7 miliarde dolari. Au fost achitate separat și datoriile în ruble.”

Sub coordonarea Elenei Ceaușescu, România a cumpărat din Elveția, tot în 1989, 20 de tone de aur. Ea însăși avea un mic tezaur în reședință din cartierul Primăverii.

În afară de o sacoșă de bijuterii cumpărate de tovarășa din călătoriile sale, găsite de revoluționari la reședința soților Ceaușescu și de casa părintească de la Scornicești a părinților dictatorului, alte averi nu au fost găsite.

Cei trei copii ai soților Ceaușescu, Nicu, Valentin și Zoia aveau în conturi puțin peste un milion de lei fiecare. Sume considerabile pentru acele vremuri, însă foarte mici în comparație cu zvonurile.

Bani găsiţi la CEC, în 1989

Nicu Ceauşescu: 1.223.873 de lei

Valentin Ceauşescu: 1.223.873 de lei, 1.000 de lire sterline la o bancă din Londra – „Midland” – şi 1.500 de mărci la „Deutsche Bank”- sucursala din Frankfurt.

Zoia Ceauşescu: 1.450.020 de lei

