"Nu prea e bună (situația - n.r.). Am anunțat toate instituțiile în urmă cu puțin timp. La 1 noaptea a avut loc avaria în zona Voinești (...). Tot muncipiul Cîmpulung Mușcel și câteva comune au rămas fără apă. Există câteva gospodării care mai au apă și am rugat ISU Argeș și presa să anunțe că aceea nu e potabilă. În noaptea asta va veni apa, dar, de asemenea, nu va fi potabilă. Am convocaat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (...)

Vom distribui apă îmbuteliată.

ADP actionează cu 2 cisterne pentru a asigura apă potabilă la policlinică și alte instituții. Și vom asigura apă și cetățenilor care locuiesc în zone în pantă.

În urmă cu câțiva ani a fost o avarie foarte urâtă. 3 zile au stat fără apă. Era un proiect pe care l-am moștenit pe PNDL care nu poate fi pus în practică. Practic, am aruncat banii pe feresastra. Nu eu, așa am preulat.

În oraș există multe zone unde conductele au peste 102 ani. Până acum s-au făcut numai cârpeli, s-a luat față cu niște borduri.

Cu școlile nu avem probleme - sunt în online. Cele două spitale au rezervă de apă pentru 2 zile. Am luat legătura cu comercianții mari pentru a crește stocurile de apă din amgazine. M-au asigurat că sunt suficiente.

Rezolvarea e pe termen scurt. Problema se rezolva cu seriozitate și profesionalism (...), să obținem bani europeni pentru asta, și nu prin PNDL", a afirmat Elena Lasconi, pentru Realitatea PLUS.