Dumitru Vilson a recunoscut în direct că a dat șpagă în prezența ministrului Economiei - Florin Spătaru. „I-am spus lui Săptaru: dl Spătaru, atenție cu dl Gabi Țuțu. Eu știam de la început că aveau pe stoc 4 milioane de măști. Nu erau conforme. A zis: nu cumva vrei să vii tu în locul meu? Mi-a spus să-i zic Florinel. El nu a fost citat la DNA”, a povestit Vilson.

„I-am dat 7000 lei prietenului ministrului la terasa Arogant, printr-o doamnă, să-și pună gazon în curte”, a afirmat acesta.

Dumitru Vilson a mai depus un denunț despre care nu vorbește pentru moment. Spune că a dat declarații la DNA și va continua să facă denunțuri câtă vreme va fi amenințat. „Am fost amenințat din multe partide”.

Acesta a prezentat mesajele pe care le are de la Gabriel Țuțu, care insista ca soția sa să rămână angajată la Guvern.

ÎNREGISTRĂRI BOMBĂ: AM CERUT DOAR 100 DE MILIOANE DE PROASTĂ - Circuitul șpăgilor

Știu, știu! Dar eu mă oftic, doamnă, că și dumneata ai dat 220 de milioane, și eu am dat, doamnă, 500 și ceva de milioane. Și acum încep ca să lucrez, doamnă, cu Voinea. Să-i dai lui Voinea pompe. Fiindcă Voinea, doamnă, a vrut ca să vă dea afară cu Huza, de pe scară.

Știi că postul dumneata, de sus de acolo, era dat afară. Mi-a zis: ai fost cu mine la ministru și ai zis, uite, domnu` ministru, asta, asta și asta. Ți-a garantat că nu te dă afară nimeni. Așa era, da? Acum ești lângă director, care se poate face și altceva.

- Sunt lângă, dar nu sunt în. Nu hotărăsc eu, ce vrei să fac eu?

- Știu, doamnă, că nu hotărăști dumneata. Știu.

- Și atunci ce vrei să fac eu, depinde de mine ceva și n-am făcut?

- Dar de ce ai mai cerut, atunci, 100 de milioane? Că asta mă oftic eu. De ce?

- De proastă!

- Vedeți, doamnă, că aude...

- De proastă! Și spune-mi, rezolvarea la toate astea... până la urmă, tu ești în afară, tu știi mai bine ce se întâmplă aici decât ce știu că se întâmplă restul. Care e problema și cum vrei să se rezolve că eu nu înțeleg.

- Doamnă, vreți să vă zic ceva?

- Spune!

- Banii care i-am dat lui Marian, 7.000 de euro, și plus miei și plus alea, doamnă, vreo 400 și ceva de milioane, și plus dumneata ai dat 200 și ceva de milioane cât mi-ai zis, doamnă, eu vreau ca să se rezolve că mi-a zis că i-a dat lu` ministru nu știu cât, dar nu i-a dat nimic. Eu vreau să facem în așa fel încât să scoatem bănuții înapoi. Banii mei și ai tăi. Noi nu suntem fraierii lor, proștii lor. Cu țeava nu ți-a făcut, doamnă, cu țeava, nimic, doamnă. Da? Vreau să-mi scot bănuții înapoi! Am dat 500 de milioane. Dumneata făceai la draci că nu, de jumătate îmi ziceai.

- Păi nu, așa ai hotărât tu nu eu.

- Da, doamnă. Ați văzut, doamnă, că ăla, doamnă, Costel ăla, doamnă, Călin nu vrea să dea 100 de milioane și eu am dat 500 de milioane, doamnă. Nu mi-am scos nici banii mei, am investit 700 de milioane. Eu vă arăt facturi. Mie îmi trebuie, doamnă, sunt bănuții mei. Vă rog să-i transmiteți urgent ca să putem scoate bănuții mei. Că nu merge așa, doamnă. Sunt banii mei munciți, n-am păcălit pe nimeni, nu, doamnă. Îmi vreau bănuții mei înapoi! Când vine Maria, mi-a zis că rezolvă o doamnă, să rezolve! Dar îmi dați 7.000 de euro, doamnă, da? Dintre care mi-a zis, doamnă, că a dat 4.000 de la ministru în coș, da? I-am dat 7.000 mii, doamnă, 70 de milioane, doamnă, v-am dat, doamnă, pentru directorul, pentru curte. Așa este?

- Da.

- Și restul, doamnă, nu-i dăm lui Marian. Doamna Claudia, este sau nu? Mint, doamnă? Mint cu ceva?

- Și spune-mi, eu personal ce trebuie să fac?

- Tu doar să vorbești cu domnul Marian, da? Ca să putem rezolva, că mie nu-mi răspunde și dacă nu-mi răspunde mie, eu fac urât. Eu fac urât, personal. Deci nu trebuia să facă așa ceva, că de când a intrat la putere, de câteva luni, n-a făcut nimic. N-a făcut nimic. Mie nu-mi convine. Ați văzut că ăla n-a vrut să dea 100 de milioane afară. Eu am dat, doamnă, 500 de milioane. Plus și dumneata ai dat, doamnă, 220 de milioane și 720 de milioane am dat. Este corect?

- Tu cum vezi rezolvarea că ți-a dat biletul la ordin. N-a fost bine nici așa?

- Și ce a făcut, doamnă, stați un pic, păi ce a făcut, doamnă, cu biletul la ordin? Doamnă, l-am girat, doamnă, pentru voi. Am pierdut 45%, doamnă. Eu am rămas cu 60 de milioane. Din banii mei, dintr-un miliard 200, doamnă. Le-am luat, eu, doamnă? Vi i-am dat vouă, doamnă, acolo, ce ați făcut voi, că nu știu. Vă rog frumos, transmiteți-i lu` Marian, da? Ca să pot să scot, doamnă, bănuții mei.