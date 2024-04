O operaţiune a poliţiei este în curs la un mall aglomerat din apropiere de plaja Bondi după un atac cu armă albă de sâmbătă după-amiază, potrivit site-ului de ştiri.



Doi martori au declarat pentru Reuters că au auzit împuşcături. Unul dintre martori a spus că a văzut o femeie care zăcea la pământ înainte de a fugi să se adăpostească într-un magazin de bijuterii.



Poliţia din statul New South Wales a anunţat că o operaţiune este în curs şi a menţionat că serviciile de urgenţă au fost chemate la faţa locului după ce au fost anunţate mai multe înjunghieri. De asemenea, a recomandat populaţiei să evite zona.

În mai multe postări pe social media pot fi văzute mulţimi de oameni părăsind în grabă mall-ul şi maşini de poliţie şi ambulanţe îndreptându-se în viteză spre locul incidentului.

