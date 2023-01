Românii nu scapă de scumpiri nici în acest an. Specialiștii anunță că prețurile alimentelor vor continua să se majoreze. Toate acestea după ce, deja, am avut cele mai mari creșteri de prețuri din ultimii 20 de ani. Recordul a fost atins în luna decembre a anului trecut, când inflația a fost de 16,4%. Institutul Național de Statistică are noi date în acest sens.