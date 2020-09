Asociația Operatorilor Mobili din România (AOMR) solicită autorităților o revizuire a proiectului de lege care vizează problematica 5G

(https://financialintelligence.ro/asociatia-operatorilor-mobili-din-romania-ultima-versiune-a-proiectului-de-lege-privind-tehnologia-5g-genereaza-costuri-semnificative-in-sarcina-operatorilor-telecom/)

Acestia mentioneaza ca „o dezbatere atenta a prevederilor si implicatiilor acestei legi ramane o cerinta fundamentala pentru viitorul comunicatiilor electronice din Romania si alinierea la principalele tendinte europene in domeniu”.

Conform celor de la AOMR, in forma actuala, proiectul de lege genereaza costuri suplimentare care vor cadea in sarcina operatorilor de telefonie mobila. In plus, acestia mentioneaza ca „Avand in vedere ca aceste costuri sunt efectul direct al legii, consideram ncesar ca proiectul de lege sa includa si modalitatea de compensare a lor prin scheme de ajutor de stat clar identificate”.

In fapt, proiectul de lege nu pare sa fie foarte clar in ceea ce priveste utilizarea tehnologiilor si a echipamentelor aflate deja in uz cand discutam despre actualele retele.

In plus, AOMR spune ca „proiectul de lege continua sa fie centrat pe identificarea producatorilor de echipamente care respecta criterii non-tehnice, in loc sa fie centrat pe idenficarea riscurilor de securitate, independent de producatorul echipamentelor, abordare sustinuta la nivelul UE”.

Asociatia Operatorilor Mobili din Romania a transmis saptamana trecuta o noua scrisoare Ministerului Comunicatiilor prin care solicita institutiei sa aduca noi modificari asa numitei „legi 5G”, in plus fata de cele anuntate de curand.