Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că în ziua de 19 iulie, în jurul orei 20,15, deşi nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice (o concentraţie alcoolică în sânge de 1,52 g%o, la prima probă, respectiv 1,44 g%o, mostră prelevată la cea de-a doua probă recoltată), inculpatul C.I. a condus un autoturism marca Audi, neînmatriculat, având aplicate plăcuţe false de înmatriculare, pe DJ 255 C şi pe drumurile publice de pe raza satului Cişmele, comuna Smârdan, judeţul Galaţi, cu direcţia de deplasare dinspre Poligonul Smîrdan către satul Mihail Kogălniceanu, iar pe fondul vitezei excesive, neadaptată la drumul în curbă spre dreapta, a pierdut controlul autoturismului şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile.



În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a numiţilor M.A.M. (prezentând leziuni corporale care se cuantifică prin 7-8 zile de îngrijiri medicale) şi A.C., ambii pasageri în autoturism, pe locurile din spate, aceştia fiind transportaţi la Spitalul "Sfântul Apostol Andrei" Galaţi şi Spitalul de Pediatrie.



După producerea accidentului, inculpatul C.I. a părăsit locul evenimentului rutier, fiind identificat de organele de poliţie după aproximativ două ore, la domiciliu.



La data de 20 iulie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi a formulat propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile a inculpatului C.I., propunere admisă de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Galaţi.