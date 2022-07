"Ne-a fost sparta casa, ni s-au furat foarte, foarte multi bani. Mie mi s-a furat un seif cu multi bani. Cand zic multi nu ma refer la mii de euro sau zeci de mii. E vorba de sute de mii de euro.



Eu ofer o recompensa de 25.000 de euro daca cineva poate sa-mi dea un indiciu ca sa aflu hotii si sa mai recuperez, sa zic jumate din bani, ar fi bine.

Dau 25.000 recompensa. Daca nu mai recuperez niciun ban, doar sa aflu hotii - pentru asta dau 10.000 de euro, asa ca daca cineva stie poate sa-mi dea un mesaj. Va ramene anonim.

Iar daca ziceti ca sunt bani nemunciti, credeti-ma ca sunt foarte munciti", a afirmat Culiță Sterp, într-un mesaj pe TikTok.

Hoții au intrat în casa cântărețului Culiță Sterp noaptea și au fugit cu un seif de peste 100 de kilograme. Sora și mama artistului au povestit cu lux de amănunte, într-un vlog, cum s-au întâmplat lucrurile.



"Seiful era foarte mare. Avea 100 de kg pe putin. Era foarte greu si era inalt de un metru. Era mare si greu ceea ce inseamna ca n-a putut sa-l ia o persoana in carca si sa fuga cu el. Au fost minim 2-3 persoane dupa cum ne imaginam noi.

Sunt camere in comuna noastra si in comunele vecine care nu functioneaza", a povestit Geta Sterp, sora artistului.



"Ei, daca or furat azi, mai fura si maine, poimaine. I-au prins da uite ca aici nu i-au prins. Asta e problema - hotii sunt tot mai multi nu-i prinde nimeni", spune mama lui Culiță Sterp.