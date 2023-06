Doar că imaginile folosite de propaganda de la Moscova sunt contrazise de experții internaționali. Aceștia spun că soldații Moscovei nu au distrus tancul german, ci un utilaj agricol, care a avut ghinionul să fie în mijlocul unei bătălii.

Russians have released a video in which they claim a Russian Ka-52 helicopter strikes on “Leopard 2 tanks.” Only for some reason this “Leopard” looks more like a tractor. For example, John Deere 4830. pic.twitter.com/0e1l2GEp2C