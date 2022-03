În ultimele 24 de ore, forțele ruse din alte zone din Ucraina au înregistrat un avans limitat, majoritatea fiind blocate.

În același timp, mai multe orașe ucrainene continuă să fie bombardate aerian și de artileria rusească. Potrivit ONU, peste 10 milioane de ucraineni au fost strămutați în interiorul țării din cauza invaziei Rusiei în urmă cu o lună.

Despre situația orașului-port Mariupol, analiza ministerului britanic de apărare indică o rezistență a trupelor ucrainene în pofida bombardării continue, „din 10 în 10 minute”, zi de zi. Aproape 90% din oraș este distrus.

„Forțele ucrainene au continuat să „respingă” încercările rusești de a prelua zona de sud a orașului-port Mariupol. Orașul cel mai disputat în război este aproape ras de pe suprafața pământului după blocada rușilor și a bombardamentelor. Peste 2.300 de persoane au murit deja în Mariupol, în urma blocadei și a atacurilor culoarelor umanitare formate pentru evacuarea civililor, potrivit situației prezentate de ministerul britanic de apărare.

