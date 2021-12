O întrebare rămâne, însă, valabilă în continuare: care sunt diferențele între Apple Macbook Air și MacBook Pro? Iar această întrebare apare mai ales acum, când compania a făcut aceste modificări și urmează, la anul, să lanseze laptopuri cu noul procesor, M2.

De-a lungul istoriei sale, Apple a avut trei tranziții de arhitectură hardware. Prima tranziție a fost de la procesoarele Motorola la IBM PowerPC în 1994. Al doilea, schimbarea de la procesoare PowerPC la procesoare Intel. Au fost nevoiți să renunțe la IBM pentru că era un procesor slab, iar, din cauza lui, nu au putut lansa PowerBook G5, un Apple MacBook Pro al vremii respective, ceea ce a dus la un declin enorm al companiei. Apple încă mai vinde MacBook-uri cu procesoare Intel care, de altfel, sunt foarte puternice, dar noile M1 sunt, cu siguranță, mult mai performante. Cipul M1 este o minune a tehnologiei: cea mai mică unitate a unui procesor sunt tranzistoarele, care în M1 au 5 nanometri (diametrul unui păr uman este de 80.000 de nanometri, pentru referință). Fiecare cip conține 16.000 de milioane de tranzistori, este cip cu cea mai mare densitate realizată vreodată de Apple.

În linii mari, există câteva lucruri importante de reținut despre acest cip. Primul este că conține 8 nuclee CPU și până la 8 nuclee GPU (grafică integrată) în același pachet. Singura diferență dintre modele este că Apple MacBook Air de 256 GB are 7 nuclee, în timp ce modelul de stocare SSD de 512 GB și noul MacBook Pro de pe Emag au 8. Toate au și un Neural Engine cu 16 nuclee, egal cu cel care încorporează A14, cipul montat pe cel mai recent iPhone 12 și iPad Air. Aceste cipuri acceleratoare de inteligență artificială se ocupă de îmbunătățirea imaginilor camerei FaceTime HD, detectarea obiectelor sau a persoanelor din fotografii sau videoclipuri etc., prin descărcarea acestor calcule în CPU. Cu toate acestea, cea mai importantă schimbare în această tehnologie este combinarea tuturor acestor procesoare sub o arhitectură de memorie unificată. Constă, după cum indică și numele, în unificarea memoriei în bandă largă și cu latență scăzută sub același sistem. Acum, toate componentele SoC accesează aceleași informații fără a fi nevoie să le copieze între diferite unități de memorie. Memoria RAM este acum mai bine partajată și mai accesibilă și partajată între diferitele componente ale M1. Acest lucru permite ca texturile jocurilor să nu dureze mult să se încarce, ca videoclipurile să se deruleze fără sărituri și ca consumul de energie să fie eficient.

Pentru 2022, pentru Apple MacBook Pro, cât și pentru MacBook Air, compania a pregătit niște surprize. Ne putem aștepta la 5 noi Apple MacBook în 2022, inclusiv un iMac de ultimă generație, cu cip silicon Apple, un update semnificativ pentru MacBook Air, cu cipul M2 și un nou design, o nouă versiune de Apple MacBook Pro entry-level și un nou Apple MacBook Pro cu cip silicon Apple, dar și un Mac Mini actualizat.

Deși au existat un număr mare de zvonuri în legătură cu actualizările Apple de anul viitor pentru iMac, Apple MacBook Pro, MacBook Air și Mac Mini, ce iese în evidență este noul Apple MacBook Pro entry-level. Se speculează că acesta va avea același cip M2 ca și generația următoare de MacBook Air, prezentând același număr de nuclee CPU ca și cipul M1, până la 10 nuclee grafice și performanță îmbunătățită. Acestea sunt încă zvonuri, mai ales că noul Apple MacBook Pro entry-level a început să fie menționat de abia de jumătate de an. Dar cu siguranță compania ne va surprinde.