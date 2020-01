Anticipatele, în linie dreaptă. Guvernul își asumă răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi

premierul îşi va angaja răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

„E vital ca primarii să fie aleși de jumătate plus unu dintre cetățeni, pentru a avea legitimitate”, a spus Premierul Ludovic Orban în deschiderea ședinței de Guvern de joi.

„PNL susține alegerea primarilor cu jumătate plus unu dintre cetățenii care-și exprimă votul în alegerile locale. În urmă cu peste doi ani, am inițiat un proiect de lege pentru a transpune voința oamenilor de imbunătățire a modului de alegere a primarilor, prin oferirea unei legitimitati. Acest proiect a fost parcat neregulamentar la o defunctă comisie de Cod electoral pentru a împiedica introducerea în plenul Camerei Deputaților și adoptarea proiectului de lege. Ca atare, stimati colegi, evident in discutiile avute cu dl ministru si alti colegi, am luat decizia de a ne angaja răspunderea în fața Parlamentului pe proiectul de lege de alegere a primarilor în două tururi. Am spus foarte clar că noi facem ceea ce este necesar, corect, democratic și ceea ce își doresc oamenii”, a spus Premierul Ludovic Orban în deschiderea ședinței de Guvern de joi.

„Multi primari probabil isi doresc alegeri intr-un tur ca sa-si prezerve pozitia de primar printr-un tur. Sunt foarte multi primari, fara performante, fara sa aiba plan de dezvoltare a comunitatilor locale care reusesc sa se realeaga din cauza distributiei voturilor catre ceilalti contracandidati. Existetna unui tur 2 presupune negocierea unei majoritati in consiliile locale”, a explicat Orban.