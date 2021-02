În Banat, în primele două zile ale intervalului, vremea va fi rece, cu temperaturi scăzute mai ales noaptea, dar apoi se va încălzi. Astfel, în intervalul 17 - 21 februarie, valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă din an, cu maxime în medie de 7 - 9 grade şi minime în medie de la -2 la 0 grade. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, vremea se va menţine apropiată de mediile climatologice ale sfârşitului de februarie, iar temperatura aerului nu va avea variaţii însemnate de la o zi la alta. În acest sens, media temperaturilor maxime se va situa între 9 şi 12 grade şi media minimelor va fi cuprinsă între -2 şi 1 grad. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în intervalul 17 - 21 februarie şi în a doua parte a celei de-a doua săptămâni.



În Crişana, în primele două zile ale intervalului, vremea va fi rece, cu temperaturi scăzute mai ales noaptea, dar apoi se va încălzi. Astfel, în intervalul 17 - 21 februarie, valorile termice se vor situa în jurul celor cele normale pentru această perioadă din an, cu maxime, în medie, de 6 - 8 grade şi minime, în medie, de până la -2 grade. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, vremea se va menţine apropiată de mediile climatologice ale sfârşitului de februarie, iar temperatura aerului nu va avea variaţii însemnate de la o zi la alta. Media temperaturilor maxime se va situa între 8 şi 11 grade şi media minimelor va fi cuprinsă între -3 şi 0 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în intervalul 17 - 21 februarie şi în a doua parte a celei de-a doua săptămâni.



În zona Transilvaniei, în intervalul 15 - 17 februarie, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi sub limita gerului mai ales noaptea. Între 18 şi 21 februarie, pe fondul încălzirii vremii, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 4 şi 6 grade, iar cea a minimelor între -4 şi -2 grade. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, vremea se va menţine apropiată de normalul termic al sfârşitului de februarie pentru această regiune, iar temperatura aerului nu va avea variaţii însemnate de la o zi la alta. Astfel, media temperaturilor maxime se va situa între 5 şi 8 grade şi media minimelor va fi cuprinsă între -6 şi -3 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii în general slabe va fi ridicată aproape în fiecare zi a perioadei celor două săptămâni.



În Maramureş, în intervalul 15 - 17 februarie, vremea va fi deosebit de rece mai ales noaptea, când temperaturile minime vor fi, în medie, între -12 şi -8 grade. Între 18 şi 21 februarie, pe fondul încălzirii vremii, media temperaturilor maxime se va situa între 3 şi 6 grade, iar cea a minimelor, între -5 şi -2 grade. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, vremea se va menţine apropiată de normalul termic al sfârşitului de februarie pentru această regiune, iar temperatura aerului nu va avea variaţii însemnate de la o zi la alta. În aceste condiţii, media temperaturilor maxime se va încadra între 6 şi 8 grade şi media minimelor va fi cuprinsă între -4 şi -2 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii în general slabe va fi mai ridicată în intervalul 17 - 21 februarie şi în unele zile ale celei de-a doua săptămâni.



În regiunea Moldovei, prima săptămână va fi caracterizată în mare parte de o vreme deosebit de rece, cu variaţii ale temperaturii aerului de la o zi la alta, astfel încât maximele vor fi cuprinse în medie între -2 şi 2 grade, iar media minimelor se va situa între -12 şi -4 grade, cu cele mai scăzute valori în nopţile de 16, 17, 19 şi 20 februarie, când local va fi ger. Cea de-a doua săptămână va debuta cu temperaturi în creştere, medii ale maximelor de 6 - 8 grade şi ale minimelor între -2 şi 0 grade, dar din 24 februarie se va răci din nou, astfel media valorilor diurne se va situa în jurul a 4 grade, iar cea a celor nocturne va oscila între -6 şi -4 grade. Temporar, se vor semnala precipitaţii slabe în cea mai mare parte a intervalului.



În Dobrogea, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit în mare parte din prima săptămână, când vor fi oscilaţii ale temperaturii aerului de la o zi la alta, astfel că maximele vor fi cuprinse în medie între -4 şi 6 grade, iar media minimelor se va situa între -8 şi -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nopţile de 16 şi 17 februarie. Cea de-a doua săptămână va debuta cu temperaturi în creştere, medii ale maximelor de 6 - 8 grade şi ale minimelor între 0 şi 2 grade, dar din 24 februarie se va răci din nou, iar media valorilor diurne se va situa în jurul a 4 grade, iar cea a celor nocturne va tinde spre medii de -2 grade. Local şi temporar se vor semnala precipitaţii slabe în cea mai mare parte a intervalului.



În Muntenia, prima săptămână va fi caracterizată de variaţii ale temperaturii aerului de la o zi la alta. Astfel, vom trece de la o vreme rece la una normală termic şi invers, cu maxime ce vor fi cuprinse în medie între 0 şi 8 grade, în timp ce media minimelor se va situa între -10 şi -4 grade, cu cele mai scăzute valori în noaptea de 17 februarie, când local va fi ger. Cea de-a doua săptămână va debuta cu temperaturi în creştere, medii ale maximelor de până la 10 - 12 grade şi ale minimelor între -2 şi 0 grade, dar din 24 februarie se va răci din nou, astfel încât media valorilor diurne se va situa în jurul a 8 grade, iar cea a celor nocturne va tinde spre -4 grade. Se vor semnala precipitaţii slabe în cea mai mare parte a intervalului, dar cu caracter temporar şi doar pe arii restrânse.



În Oltenia, perioada 15 - 21 februarie va fi caracterizată de variaţii ale temperaturii aerului de la o zi la alta, practic de la o vreme rece la una normală termic şi invers, cu maxime ce vor fi cuprinse în medie între 2 şi 9 grade, în timp ce media minimelor se va situa între -8 şi -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nopţile de 16 şi 17 februarie. Cea de-a doua săptămână va debuta cu o încălzire semnificativă a vremii, medii ale maximelor de până la 12 - 14 grade şi ale minimelor în jurul a 0 grade, dar din 25 februarie se va răci uşor, iar media valorilor diurne va tinde spre 8 - 10 grade, iar cea a celor nocturne spre -2 grade. Se vor semnala precipitaţii slabe, cu caracter temporar şi doar pe arii restrânse, în special în perioada 17 - 21 şi 24 - 28 februarie.



La MUNTE, în primele două zile ale intervalului, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi diurne în medie de -10 până la -8 grade şi cu nopţi geroase, valori nocturne medii cuprinse între -16 şi -14 grade. Ulterior, până la sfârşitul primei săptămâni se va încălzi semnificativ, astfel că media maximelor va tinde spre 0 grade, iar cea a minimelor spre -6 grade. Cea de-a doua săptămână va debuta cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, maxime medii de până la 2 - 4 grade şi minime în medie de la -4 la -2 grade, dar din 25 februarie se va răci uşor, iar media valorilor diurne va tinde spre 0 grade, iar cea a valorilor nocturne va tinde către -6 grade. Temporar, se vor semnala precipitaţii, în general slabe cantitativ, în cea mai mare parte a intervalului.