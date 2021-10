Fost ministru de Finanțe în guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș, Anca Dragu va face parte din echipa de negocieri cu care prermierul desemnat se va duce la negocieri pentru refacerea coaliției.

„Desființarea Secției Speciale este în programul fostei coaliții, va fi și în acest nou program cu care am fost ieri la Cotroceni. Sunt măsuri foarte importante pentru economia românească și care se află în acest program. Toate măsurile de reformă din PNRR vor fi în actualul program de gvernare. Am fost mereu deschiși la dialorg, trebuie să ținem cont și de Comisia de la Veneția. PNL trebuie să-și desemneze echipa de negociere, nu știu dacă vom negocia separat cu toate facțiunile din partid. Nu cred că este cazul să avem un guvern de tehnocrați, partidele trebuie să-și asiume guvenrarea. Avem criză sanitară, pandemie, preturi mari la energie, vrem să refacem această coaliție alături de PNL și UDMR. Este decizia AUR cum se va poziționa față de un guvernul Cioloș, noi vom aveam discuții doar cu liberalii și maghiarii. Noi credem în această coaliție, protocolul semnat încă este în vigoare. Nu ne-am așteptat ca PNL să meargă fără o nominalizare de premier. Consider că Cioloș este nominalizarea perfectă”, consideră Anca Dragu.