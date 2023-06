"Această doamnă de la SRI a fost numită la doar câteva zile după ce Sorin Grindeanu a devenit premier. Am vrut să aflu în direct de la el de ce nu ne răspunde, l-am sunat, am trimis sute de mesaje și nu am primit niciun răspuns.



Ceea ce vreau eu să aflu este dacă la momentul numirii, Sorin Grindeanu știa că doamna este ofițer SRI și știa că s-a ocupat de supravegherea societății civile încă de pe vremea fostului director SRI Radu Timofte? De asemenea, aș dori să știu cine a recomandat-o pe Palade pentru această funcție și cine i-a recomandat-o lui Sorin Grindeanu," a explicat Anca Alexandrescu.

Jurnalista a avut apoi un dialog cu șeful cabinetului lui Sorin Grindeanu, Alin Șerbănescu și i-a înaintata acestuia lista de întrebări adresate ministrului Transporturilor, în legătură cu Adelina Palade.