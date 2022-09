„Cred că cine îl sfătuiește, o face foarte rău. Există imagini filmate, de la A la Z, le-am dat și aseară la poliție. Finul meu a făcut filmarea, de frică să nu esclaladeze scandalul. Aceasta filmare începe cu mine când îi arătam câte sute de articole sunt despre noi și să terminăm povestea, dar el mă înjura, cu mâinile la spate, mândru de el. Ceea ce se vede este un bărbat mic care mă lovește, iar el se duce și dă declarații că nu m-a lovit. Faptul că te duci și faci așa ceva, iar eu nu dau în el ca într-un străin. Pe mine nu are cum să mă băta nimeni, dar mi-am adus aminte că este tatăl copiiilor mei. De-a lungul relației noastre am avut momente în care plângeam pe stradă, în intersecție, că nu știam ce să fac ca să salvez căsnicia. El mă șantajează cu înregistrări de acum 3 ani, când îl amenințam eu cu imaginile cu amanta.

El este în țară de o săptămână, dar n-a sunat deloc copilul să vină să-l vadă. El face totul doar pentru presă. A venit să aducă o invitație la botez fostului nostru naș, care stă lângă noi. A stat acolo, dar am înțeles că îi era frică să intre. Dacă e treaz, nu are curaj nici să respire în fața mea. Probabil a văzut că nu sunt acasă și a intrat prin spate. Bona i-a spus să pelce, dar nu a vrut. A venit peste Bebeto ca să-l ia și să plece cu el, iar cel mic i-a spus că nu vrea să plece. Bona m-a sunat. L-am întrebat de ce a venit? Să terorizeze copilul? A urmat o serie de înjurături. I-am spus că sun la poliție, iar el a plecat la petrecre. Când a venit acasă i-am văzut mașina șoferului, același om care mi-a pus microfoane în casă la îndemnul lui Reghecampf. L-a sunat și a ieșit, a făcut 3 pași și ne-am oprit în locul în care au început filmările. Mi-a dat o palmă, un pumn, l-am rugat să nu mai dea, dar nu puteam sta cu mâinile în sân. Eu nu-l mai recunosc. Cristi Rizea vorbea despre amanta lui Reghecampf și cum a cunoscut-o. De la acele dezvăluiri, unde Rizea spune că a fost într-o vacanță, în care Corina Caciuc umbla din cameră în cameră, iar eu am și fost la Rizea, pentru business, nu să discut despre așa ceva, iar el a venit să-mi reproșeze că râde toată lumea de el. El mă acuză că e mâna mea la mijloc”, a declarat Anamaria Prodan.