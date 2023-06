„Acum vedem cât de importantă este apartenenţa noastră la NATO. Mai vedem anumiţi lideri politici care vin şi propun românilor să ieşim şi din Uniunea Europeană, uitând că de la UE am avut peste 54 de miliarde, până acum, care se regăsesc în infrastructura şi dezvoltarea acestei ţări”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

„Poate când îi mai vedeţi că exprimă astfel de păreri, îi întrebaţi ce vor pune în loc, poate au ei alte concepte. O ameninţare cred că doar de testare, era obligatoriu ca statul român să aibă o reacţie, am văzut că a avut şi Ministerul de Externe şi am avut şi eu, ca şi român. Avem obligaţia de a oferi securitate şi Republicii Moldova, vă reamintesc că în Republica Moldova trăiesc români, la fel ca şi mine, la fel ca şi dvs şi am această obligaţie”, a completat premierul.