Cauza românilor care doresc să părăsească Gaza a fost o "prioritate" pentru autorităţile israeliene, a anuțat ambasadorul Israelului la Bucureşti, Reuven Azar, într-o declaraţie făcută marți pentru presa română. Diplomatul israelian a explicat că a discutat personal pe această temă cu oficiali de rang înalt atât în Israel, cât şi în România.



„Sunt mii de persoane cu dublă cetăţenie şi angajaţi ai organizaţiilor internaţionale în Fâşia Gaza. Am colaborat cu autorităţile egiptene şi am pledat pentru deschiderea graniţei cât se poate de curând. Din nefericire, punctul de frontieră din partea Fâşiei Gaza este controlat de Hamas şi în ciuda faptului că la două săptămâni de la începerea războiului egiptenii au deschis graniţa şi câteva sute de persoane puteau ieşi zilnic, acum trei zile Hamas a închis (punctul de frontieră - n.r.) pentru că se pare nu au primit aprobare de la egipteni să îşi scoată proprii oameni din Gaza. Acest lucru a făcut să fie şi mai greu pentru cetăţenii străini să iasă. (...)

A fost foarte important pentru noi să facem din cauza românilor o prioritate, în contextul relaţiilor bilaterale foarte bune, dar din nefericire nu am putut controla ritmul (desfăşurării evenimentelor - n.r.). Dar facem eforturi, ne coordonăm. Autorităţile israeliene au liste, în colaborare cu egiptenii, am transmis informaţii, am primit informaţii din partea autorităţilor române, la fel a primit şi partea egipteană, aşa că sperăm că toţi cetăţenii străini, inclusiv românii, vor ieşi cât se poate de repede", a declarat ambasadorul Israelului la București, potrivit agerpres.ro.

Ministerul român de Externe a anunțat marți că un număr de 103 cetățeni români și membri de familie ai acestora au primti aprobarea să părăsească Gaza și să treacă în Egipt. Potrivit MAE, aproximativ 260 de persoane, români şi membri de familie ai lor, au solicitat evacuarea din Fâşia Gaza.

„103 cetățeni români au fost înscriși pe listă şi li s-a acordat permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafa și de a intra pe teritoriul Republicii Arabe Egipt. Vreau să-i asigur pe toți cei care ne-au solicitat sprijin că este un proces în curs, că ambasada noastră la Cairo, ambasada noastră la Tel Aviv, precum și colegii din celula interinstituțională continuă dialogul cu autoritățile palestiniene și cele israeliene în vederea finalizării operațiunilor de evacuare pentru toți ceilalți cetățeni români și membrii de familie. (...) Vreau să-i asigur că este un proces în curs, adică nu s-a terminat. Există multe necunoscute, situația de securitate din teren este una extrem de volatilă, de aceea o astfel de evacuare trebuie pregătită foarte minuțios”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE la un post TV.

Ambasadorul Israelului în România, Reuven Azar, a vorbit și despre cetățenii români ținuți ostatici de Hamas și a reiterat faptul că toti ostaticii sunt importanți.

ANUNȚ ÎN CRIZA OSTATICILOR DEȚINUȚI DE HAMAS ÎN GAZA, INCLUSIV A CETĂȚENILOR ROMÂNI

Autorităţile israeliene sunt responsabile pentru toate cele peste 200 de persoane ţinute ostatice de Hamas în Gaza, a afirmat, marţi, ambasadorul Israelului la Bucureşti, Reuven Azar, într-o declaraţie pentru presa română, citat de agerpres.ro.

Potrivit celor mai recente informaţii, şase persoane cu cetăţenie dublă, română şi israeliană se află printre oamenii ţinuţi ostatici de Hamas în Fâşia Gaza.

„Din nefericire, printre cei peste 240 de ostatici sunt aproximativ 40 de copii, cam 20 de bătrâni cu vârste în medie de 75 de ani, sunt şi cetăţeni români. Familiile ostaticilor au făcut apel la sprijinul guvernelor străine. Este foarte important să spunem că, din perspectivă israeliană, suntem responsabili pentru toţi ostaticii, indiferent care este cea de-a doua cetăţenie a lor, pe lângă cea israeliană. Sigur că solicităm ajutor din partea guvernelor străine să facă presiuni", a declarat Reuven Azar.