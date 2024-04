Ana Maria Pacuraru: Care este Axa Raului?

Reuven Azar: Ana Maria, multumesc foarte mult pentru aceasta oportunitate. Am vazut aceste eforturi ale Iranului de decenii. Israel a fost atacat acum cu sute de rachete si drone, nu este o surpriza pentru noi. Noi am stiut ca la un moment dat Iranul ne va ataca. Ne ataca prin furnizarea de rachete catre Hezbolah. Ei au un plan de a cuceri Orientul Mijlociu. A trebuit sa luam masuri de foarte multi ani, sa supravietuim.

A fost un atac impotriva dreptului international, a cartei ONU.

A fost un efort din partea liniilor israeliene de aparare, a sistemului aerian de aparare, de a ne apara, alaturi de aliatii nostri. Am creat in aceasta regiune, sub conducerea americana, un sistem de aparare aerian. Ceea ce vedem este ca, desi Iranul si-a construit toata acceasta forta, dar noi suntem capabili sa ne aparam si am lovit 99% dintre rachetele care au fost trimise spre noi.

Foarte important, am vazut americanii, iordanienii, britanicii in actiune. Acestea sunt parte a efortulurilor americane de a avea o coalitie impotriva regimului din Iran.

Ana Maria Pacuraru: Cum vedeti mesajul lui Joe Biden de sustinere?

Reuven Azar: Suntem recunoscatori pentru ajutorul american. Imediat dupa 7 octombrie in foarte multe feluri am vazut acest sprijin prin trimiterea de forte in regiune, prin suportul politic, suportul diplomatic, si acum am vazut ajutorul in actiune, doborand o parte din rachete si drone care au fost trimise catre Israel. Cooperarea cu America nu a inceput acum. Inca de la inceputul anilor 80 am inceput sa cooperam.

România, prima reacție în conflictul din Israel. Ce a transmis președintele Klaus Iohannis

Am stiut ca va urma ceva. Israel, cu oamenii sai de stiinta exceptionali au creat cel mai avansat sistem de aparare din lume.

Ana Maria Pacuraru: Aeroporurile din Yemen si Beirut s-au deschis. Poate fi aceasta o dezescaladare?

Reuven Azar: O parte a spatiului aerian este deschisa, asta inseamna ca nu exista o amenintare iminenta, potrivit informatiilor primite de la serviciile de informatii. Aeronavele civile isi reiau incet incet zborurile. Dar trebuie sa ramanem in alerta, pentru ca asta nu inseamna neaparat sfarsitul confruntarii.

Ana Maria Pacuraru: Ce asteptati in zilele urmatoare?

Reuven Azar: Trebuie sa fim pregatiti pentru orice, Israel isi rezerva dreptul de a se apara de orice atac

Ana Maria Pacuraru: Sunt discutii despre neimplicarea administratiei Biden in conflict. A fost criticata de Partidul Republican in acest sens. Cum raspundeti?

Reuven Azar: Cred ca Statele Unite le arata iranienilor ca nu pot sa faca ce vor aici si ca vor plati pentru acest razboi. Cel mai important este sa nu avem o escaladare majora, nu doar in Israel, dar si in Statele Unite. Exista implicatii pentru toata lumea. Statele Unite iau decizii, este un guvern suveran, au propriile motive, noi ramanem in contact tot timpul si incercam sa ne coordonam. Daca exista diferente, incercam sa le depasim, dar suntem natiuni suverane, ne vom apara in primul rand noi, ca avem forte de aparare. Fortele de aparare au facut o treaba extraordinara, au capacitatea de a tine piept iranienilor, ii vor rani pe cei care ne ranesc pe noi.

Asteptam comunitatea internationala sa sanctioneze regimul iranian, mai ales garda revolutionara, ramura militara. Au cerut atacuri teroriste in Europa, au tehnologie avansata de arme de distrugere in masa, elemente teroriste, este o amenintare a extremismului religios impotriva civilizatiei. Noi, ca civilizatie trebuie sa fim fermi, astept Consiliul de Securitate ONU sa faca ce a facut si Romania: Sa condamne acest lucru, sa recunoasca dreptul Israelului de a se apara, si de a pune presiune coordonata asupra Iranului pentru a nu indrazni sa faca acest lucru din nou.

Mărturia unui român din Israel: „Lumea nu iese din case. Nu știm când o să se termine”

Ana Maria Pacuraru: Am vazut primii pasi, Antonio Guterres de la ONU a condamnat acest atac asupra comunitatii evreiesti

Reuven Azar: A condamna nu este suficient. Condamnarile nu vor opri Iran de a continua aceasta activitate si de a crea arme de ucidere in masa, de a le exporta in Rusia si in alte locuri. Trebuie sa fim mult mai coordonati, cum am fost aseara. Trebuie sa lucram ca guverne, exact cum au lucrat armatele noastre, cum am creat aceasta arhitectura a apararii anti-racheta in regiune. Trebui sa fim mult mai eficienti in a coordona raspunsul diplomatic si cel militar.

Israel are infrastructura sensibila, stiam ca Iran planuieste acest atac, am luat foarte multe masuri pentru a ne proteja, dar nu sunt ermetice. Asa cum stiti, Iran a dat hezbolah rachete, arme de distrugere in masa, nu s-a terminat. Amenintarea continua sa existe, trebuie sa fim in alerta, trebuie sa fim rezilienti, aceasta rezilienta pe care o avem este foarte importanta.

Ana Maria Pacuraru: Sunteti constient de ceea ce a spus ambasadorul Iranului in Romania, ca a fost autoaparare in limitele articolului 51 a Cartei ONU

Reuven Azar: Este o gluma. Iran a atacat Israel de decenii. Israelul a luat toate masurile pentru a se apara. Asta este legitim. Ceea ce Iran face este ilegitim. Cine ia in serios face o mare greseala si ii serveste pe teroristi, servesc opresiunii, distrugerea celor mai fundamentale drepturi ale omului. Lor nu le pasa de regiune, ci doar se folosesc de slabiciunea in regiune, pentru a prelua controlul.Controleaza Liban, Siria, Irak, Yemen, si fac asta nu pentru a promova pacea si prosperitatea, ci pentru a incerca sa distruga Israelul.

Ana Maria Pacuraru: Se spune ca Iranul a atacat de pe propriul teritoriu, multi au spus ca a fost o incercare de a-si demonstra puterea

Reuven Azar: Este un regim care are aparate foarte sofisticate, nu ne putem gandi ca nu stiu ce fac. Ne confruntam cu o amenintare serioasa si au construit aceasta masinarie de distrugere in mod meticulos. Produc rachete care pot ajunge in Europa, au incalcat tratatul de non proliferare. Trebuie sa luam totul foarte in serios. A condamna nu este suficient. Avem nevoie de actiune diplomatica, militara, pentru ca trebuie sa cream o situatie in care iranienii sa stie ca destinul regimului lor va fi pus sub semnul intrebarii.

Val de reacții după atacul Iranului asupra Israelului. China şi-a exprimat "profunda preocupare", Arabia Saudită îndeamnă la "cea mai mare reţinere"

Ana Maria Pacuraru: Cat de importanta este sustinerea Occidentului?

Reuven Azar: Nu este doar Occidentul, avem si parteneri in Orientul Mijlociu, in Golf, in randul tarilor care au facut pace cu Israelul, in Egipt, in Iordania, in Maroc, in Emiratele Arabe Unite, in Bahrein. Sunt locuri foarte importante din regiune care inteleg ca Iranul este o amenintare si sunt convins ca vor fi de acord cu noi pentru ca am auzit in multe dintre dialogurile cu ei ca se simt in pericol din cauza amenintarii iraniene si avem responsabilitatea de a actiona impreuna in mod coordonat pentru a pune presiune pe regimul de la Iran.

Am vazut in ultimele luni ale Ramadanului cum Israel a creat o atmosfera placuta, cum musulmanii, crestinii si alte religii se simt bine in Israel. Avem acum o situatie in care nu numai statele din Orientul Mijlociu, ci si foarte multi oameni inteleg ca Israel este un aliat, si nu un inamic, pentru ca ei stiu de unde vine amenintarea reala, vine de la regimului ayatolahului din Iran. Sunt foarte optimist ca in fata unei asemenea provocari putem sa creem o coalitie de care avem nevoie nu doar pentru a ne proteja, ci pentru a ajunge la pace si prosperitate.

Ana Maria Pacuraru: Iran este in momentul de fata la varful comitetului de dezarmare al ONU

Reuven Azar: Este ridicol ca Iranului i s-a acordat acest loc in randul comunitatii natiunilor.

Ana Maria Pacuraru: Care este posibila amenintare la care suntem expusi cata vreme Iran detine acest rol?

Reuven Azar: Lumea noastra nu va fi sigura. E timpul sa intelegem acest lucru si sa blocam iranienii din a fi actori legitimi. Trebuie sa avem sanctiuni dure asupra regimului iranian, nu putem accepta continuarea acestei situatii. Daca actionam si dam un raspuns diplomatic eficient, va fi mult mai putina nevoie de actiune militara, pentru ca iranienii vor intelege ca vor fi izolati si vor fi mult mai ingrijorati de raspunsul lumii. Asta s-a intamplat pentru ca nu sunt ingrijorati, pentru ca nu am fost eficienti ca si comunitate internationala pentru a-i descuraja. Israel a trebuit sa faca toata treaba. Trebuie sa lucram cu comunitatea internationala. Daca reusim avem sanse mai mari de creea stabilitate in regiunea noastra, pentru ca ei sunt sursa instabilitatii.

Orientul Mijlociu fierbe. Iranul a lansat peste 200 de proiectile împotriva Israelului. Forţele americane se implică și doboară dronele. Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU