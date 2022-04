Alexandru Rafila a precizat, vineri, că ar trebui extinsă lista de spitale din PNRR și că nu doreşte modificarea listei de spitale din PNRR. Ministrul Sănătății a anunțat că a primit 70 de propuneri care erau în stadiul de studii de fezabilitate.

„Noi nu vrem să modificăm lista de spitale din PNRR, vrem să o extindem. Noi am primit o listă cu 49 de spitale, care au fost alese după criterii netransparente şi după ce am ajuns la minister au venit foarte multe propuneri din ţară, circa 70 de propuneri, care însemnau studii de fezabilitate deja realizate şi încercăm, şi asta trebuie să fie o decizie a Guvernului României şi am adus-o la cunoştinţă nu numai fostului ministru de la MIPE, ci şi domnului prim ministru”, a declarat Alexandru Rafila, vineri, într-o conferinţă de presă la Craiova.

Ministrul Sănătății s-a aflat vineri la Craiova, unde a vizitat Secția ATI Arși a SCJU Craiova, cu ocazia inaugurării, Clinica de Cardiologie a SCJU, Spitalul „Filantropia“ și Centrul de Oncologie „Sfântul Nectarie“.

Ministrul a explicat că este necesară o distribuţie regională a acestor proiecte pentru spitale din PNRR și a menționat că ar avea sprijinul președintelui PSD - Marcel Ciolacu în acest demers. Dacă însă nu se va putea ca aceste proiecte să fie finațate pri nPNRR, atunci se va face cu bani din fonduri europene.

„Președintele PSD, Marcel Ciolacu, cunoaşte această problemă şi împreună încercăm să venim cu argumente raţionale pentru a nu crea mecanisme netransparente de la început, ci vrem să fie mecanisme transparente şi posibilitatea de a alege proiecte care sunt suficient de mature, pe de o parte şi trebuie să existe o distribuţie regională a acestor proiecte.

Dacă nu se va putea din PNRR există şi alte programe cu fonduri europene, care pot să realizeze măcar parţial finanţarea unui astfel de proiect. Mai mult dacă acest proiect să spunem va fi din punct de vedere al construcţiei realizat de autorităţile locale putem să găsim soluţia încât echiparea unui astfel de spital să fie făcută din bani de la Ministerului Sănătăţii sau din alte proiecte”, a mai declarat Alexandru Rafila.

Potrivit PNRR, dotările pentru spitale prevăzute au ca termen limită anul 2024, iar construirea a cel puțin 25 de spitale - anul 2026. Dintre cele 49 de spitale, sunt 25 de unităţi medicale care trebuie să fie construite şi dotate.