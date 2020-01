Alt câine maltratat. A fost împușcat în bot cu două arme

2020-01-17 16:55:46 NEAGOE

SUPER NATIE DE PSIHOPATI,DE IGNORANTI IN MASA,DE PUTORI ,DE FECALE UMANE DE HAZNA,DE NEAM PROST DIN GENA ANCESTRALA...UNDE LEGEA NU USTURA SI NU ESTE APLICATA, ROMANUL DECLASAT UCIDE SUB ORICE FORMA...ADUNA ATATA ENERGIE NEGATIVA INCAT CURAND NATIA VA DISPAREA PE MANA EI..!!! SCARBA CA SUNT ROMANCA..!! ,,Nicaieri nu s-au petrecut atrocitatile din Romania ! E vorba de oameni , nu de doctrine politice ! O parte din natia asta este de o rautate si de o animalitate iesite din comun ! Pur si simplu sunt niste bestii ! La alta scara , uitati-va ce se petrece pe soselele Romaniei ! Animale desfigurate de furie , cu batele in mana si bale la gura se incaiera pe nimic ! Acum asistam la furia dementa a gulerelor albe din Politie si Parchet ! Sunt in stare sa schingiuiasca ( ce altceva este prelevarea cu forta ? ) pentru a-si prezerva statutul ! In anii ’90 , Doru Braia spunea ca pentru a se linisti tara asta trebuie omorati 10 milioane de romani ! Am zis ca e nebun ! Dar daca … ! ''