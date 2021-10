Realitatea PLUS

El vrea ca vaccinul să devină obligatoriu la locul de muncă. Stoica cere și restricții mai dure în județul Ilfov, unde rata de infectare depășește 20 la mie.

"Avand in vedere gradul foarte mare de infectare de astazi si de ceva vreme, iar perspectivele nu sunt incurajatoare, e nevoie de masuri ferme, nu stiu daca carantinarea, dar masuri care sa rastranga anumite activitati. Introducerea certificatului verde pentru toate activitatile si acces la locul de munca, in asa fel incat sa determinam persoanele sa se vaccineze", a declarat Alin Stoica.

Intrebat daca sustine introducerea certificatului si pentru supermarketuri, acesta a replicat: "Nu, accesul la alimente si medicamente sau produse esentiale nu trebuie in nicun caz conditionat de exsitenta certificatului verde."

Cat despre o eventuala revenire la starea de urgenta, Alin Stoica a declarat: "Nu se impune revenirea la starea de urgenta. Aceasta se impune in momentul in care institutiile statului chiar ar intra in colaps."