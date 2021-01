Alexandru Rafila: "PSD cere redeschidere școlilor odată cu finalizare vacantei de iarnă". De ce NU este amânarea sănătoasă pentru copii și părinți

"Il cunosc si respect pe ministrul Educatiei, domnul Sorin Cimpeanu, si imi pare rau ca e pus intr-o situatie in care nu are decizia de a hotari deschiderea scolilor. Inchiderea scoli a fost o masura ce nu a mai fost luat in niciuna dintre scolile Uniunii Europene, vorbim cel putin despre scolile primare, in lunile noiembrie si decembrie. Am ajuns in situatia in care copii au acces limitat la invatamant, dar sunt si propfund marcati in dezvoltarea psiho-sociala pentru ca nu pot interactiona unii cu altii. Inteleg ca domnul Cimpeanu are o grea mostenrie din pate fostului ministru Anisie, dar amanarea deschiderii scolilor nu are justificare", a afirmat reprezentatntul Romaniei la OMS.

Potrivit lui Rafila, cifrele oferite de MS arata o scadere a incidentei infectiei cu COVID-19, marea mjoritate a judetelor tarii se afla acum in zona verde, lucru care nu are corelatie - spune el - cu masura amanarii redeschiderii scolilor.

"PSD cere redeschiderea scolilor odata cu finalizarea vacantei. Amnarea nu e sanatoasa nici pentru copii, nici pentru parinti, nici pentru economia nationala", a aratat parlamentarul.