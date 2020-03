Alexandru Rafila, la Realitatea, despre pandemia coronavirus: ”Într-o săptămână, 10 zile, am putea intra în scenariul 4”

”Cu siguranță vom ajunge să avem mai mult de 2000 de cazuri. Și asta nu se va întâmpla într-un timp foarte lung pentru că, fără să avem prea multe elemente obiective, simțim că se întâmplă ceva în România și, probabil, că în următoarea săptămână o să vedem o creștere rapidă a numărului de cazuri transmise comunitar, cazuri la care nu o să avem o sursă clară a infecției.

Atunci, este foarte probabil să aplicăm măsurile pe care le-ați auzit mai devreme, cei care fac forme ușoare de îmbolnăvire vor sta acasă. Ceea ce este normal, așa fac toate țările care au număr mare de cazuri. Tratează cazurile ușoare la domiciliu, în mod similar tratamentului pentru gripă. Toate cazurile de gripă, forme ușoare și medii, se tratează acasă. Nu se internează nimeni în spital”, a spus profesorul Alexandru Rafila.

Întrebat în cât timp am putea ajunge în scenariul 4, acesta a răspuns: ”Nu pot să fac eu o predicție, dar probabil în decurs de o săptămână, 10 zile, probabil.

Aș vrea să fac o precizare: vârful epidemiei se referă la numărul de cazuri noi înregistrat zilnic. Nu neapărat, am ajuns la 10.000 de cazuri, acolo e epidemie. Ne interesează câte cazuri noi înregistrăm zilnic și dacă acest număr poate fi gestionat de sistemul de sănătate, dacă discutăm de cazurile complicate. Problema este a creșterii bruște de cazuri într-un timp relativ scurt. În Italia a crescut foarte mult numărul de cazuri între 21-27 februarie. Suntem cu trei săptămâni în urma Italiei și trebuie să ne pregătim pentru o astfel de situație. Nu trebuie să ajungem acolo, dar nu trebuie să excludem o astfel de eventualitate”.

Cât despre mesajul președintelui către românii din Diaspora, să nu vină acasă de sărbători, Alexandru Rafila a spus că: ”Este dreptul românilor să se întoarcă, dar trebuie să ne referim și la o responsabilitate individuală pe care trebuie să și-o asume. Este puțin probabil să stea departe de familie și lucrul ăsta este deosebit de grav.

Eu nu cred că or să mai vină valuri de români, cei care au vrut au venit deja. Mai ales din Italia e greu să te deplasezi. Nu cred că vom mai avea valuri”.

Referitor la momentul în care se va calma situația generată de coronavirus, şeful Disciplinei de Microbiologie al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” a răspuns că tratamentul va fi soluția.

”Situația se va calma peste tot când vom avea un tratament eficace în tratarea infecției și vaccinul care va putea fi disponibil în cantități mari, probabil într-un an, un an jumatate. Până atunci, vom trăi ca și când avem o epidemie de gripă, iar autoritățile se vor ocupa de reducerea transmiterii virusului”, a spus prof. Alexandru Rafila, şeful Disciplinei de Microbiologie al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” şi membru în Comitetul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la Realitatea PLUS.