Autoritățile sanitare veterinare din Germania au notificat România pe 29 ianuarie, prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje, că au depistat o probă de semințe de rapiță cu reziduuri de fosfan de 0,45 mg/kg, scrie lantulalimentar.ro.



Limita maximă admisă este de 0,05 mg/kg.



Proba a fost prelevată în 8 ianuarie, iar lotul de semințe de rapiță, provenind din România, nu a fost distribuit pe piața germană.



Nu există risc pentru sănătatea umană, întrucât semințele nu erau destinate consumului uman, ci aveau utilizare furajeră.



Lotul de semințe în cauză a fost reținut de la comercializare de autoritățile sanitare veterinare germane.



Fosfanul este un pesticid utilizat pentru tratarea cerealelor și semințelor oleaginoase și proteaginoase în depozite, pentru a le proteja de dăunători.



Aprobarea utilizării acestei substanțe a expirat la 31 martie 2023, dar Comisia Europeană a acceptat o amânare a termenului cu un an, pentru ca ulterior să revină și să decidă o nouă prelungire, până în 15 martie 2026. Condiția este însă respectarea nivelului maxim admis de 0,05 mg/kg.

ROMÂNIA, PRODUCȚIE RECORD DE RAPITĂ ÎN 2023

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, fermierii români au obținut 1,9 milioane de tone de rapiță pentru ulei, față de 1,1 milioane de tone anul trecut ( plus 72%), în condițiile în care suprafața recoltată a crescut întrun an până la 641,8 mii hectare, cu 179,7 mii hectare în plus față de 2022.