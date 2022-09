Super-taifunul Noru a lovit duminică nordul Filipinelor. Cel mai puternic taifun din acest an pune în pericol culturile din Filipine și oamenii, care au început să fie evacuați din calea apelor de teama inundațiilor și a alunecărilor de teren, potrivit AFP.

Super Typhoon #Noru made landfall in the northeastern #Philippines . The strongest storm to hit the country this year has forced thousands of people to be evacuated. #TyphoonNoru pic.twitter.com/ewdZwUWzbg

Taifunul a provocat duminică după-amiază vânturi puternice şi ploi abundente pe insula principală Luzon, extrem de populată.



Potrivit Departamentului de Meteorologie din Filipine, Noru a atins uscatul la ora locală 17:30 (09:30 GMT) în municipalitatea Burdeos, din Insulele Polillo, care fac parte din provincia Quezon.





Însoţit de vânturi de 195 km/h, Noru, cunoscut sub numele de "Karding" în Filipine, este cel mai puternic taifun înregistrat în acest an în ţară şi s-a intensificat cu o viteză "fără precedent", potrivit serviciului naţional de meteorologie.

Video of crazy storm surge flooding parts of the #PolilloIslands, #Philippines. #Noru (#KardingPH) is walloping much of Luzon & is leaving it’s mark.



Video is from Facebook, the link is in the comments. #tropicswx pic.twitter.com/BZ55C2U9ms