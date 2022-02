NU există informații despre distrugeri sau victime omenești, a transmis BBC.

Potrivit Russia Today, ar fi vorba de o masină care a sărit în aer în parcarea din aproapierea clădirii în care se află autoproclamatul guvern separatist.

