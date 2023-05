Pentru început testul ne invită să privim cele 6 pietre. Care dintre ele ti-a captat atentia? Nu iti opri privirea pe piatra de culoarea care iti place cel mai mult, dar alege-l pe cel care ti-a captat atentia din prima.

1. Opalit

Alegerea ta inseamna ca intotdeauna tinzi spre libertate. Ai vrea sa gasesti un loc linistit unde sa te poti relaxa si sa iti asculti vocea interioara. Esti gata sa renunti la tot si sa iei viata de la zero, scrie caplimpede.ro. Asta chiar daca nu stii daca mergi in directia corecta si de aceea ai vrea sa te afli in liniste si sa meditezi. Aceasta piatra arata ca grijile tale sunt orientate spre problemele de rutina si foarte putin timp pentru a fi tu insuti.

Asta nu inseamna ca ai o viata plictisitoare. Pur si simplu, simti ca viata ta nu merge asa cum ti-ai dori. incearca sa privesti lucrurile din alt unghi. Ai putea realiza ca de fapt, ai realizat foarte multe, iar alte realizari sunt in drum spre tine.

Atunci cand petrecem timpul in liniste si meditatie, energia corpului nostru se schimba. in acest moment corpul nostru se umple de ganduri motivationale. Aceasta piatra este piatra ingerilor. Iar in interiorul tau simti o legatura puternica cu „alta lume”, iar fortele ceresti abia astepta momentul cand vor vorbi cu tine si sa iti dea sfaturi inteligente.

2. Malachite verde

Daca iti place aceasta piatra, insemna ca esti gata sa treci prin schimbari majore in viata ta. Aceste schimbari iti vor schimba modul de viata, locul de trai si de munca. insa nu este exclus ca ai putea trai si o evolutie sufleteasca, si vei trece peste problemele care au luat nastere in trecutul tau.

Vei deveni mai intelept iar procesul de cunoastere iti va fi mai usor. Anterior, capul tau era plin de griji, insa acum ai inceput sa realizezi ce vrei cu adevarat de la viata. Iar asta e perfect! Pentru ca ai inteles ca schimbarile sunt binevenite doar atunci cand vrem sa ne schimbam viata spre bine.

Malachite este piatra prosperitatii. De aceea, atunci cand mergi in cautarea propriei fericiri, te va astepta doar succes si noroc. Aceasta piatra mai prezice si sfarsitul sirului de relatii nefericite si aparitia unor sentimente pure. Alegand Malachite, inconstient spui Universului: „Vreau sa am succes. Sunt gata sa ignor tot ce este negativ. Sunt gata sa-mi intalnesc fericirea!”.

3. Piatra soarelui

Imagineaza-ti: prima senzatie pe care o ai dimineata cand te trezesti – e fericirea! O fericire sincera, pentru ca ai inainte o zi frumoasa si multumire pentru ca in viata ai alaturi oameni dragi. tine minte: atunci cand sufletul tau este fericit, inconstient atragi in viata ta din ce in ce mai multe lucruri bune. Iar asta iti va da puteri sa treci peste toate problemele.

4. Mahogany Obsidian

Daca ai ales aceasta piatra, inseamna ca subconstientul tau spune: „Sunt gata sa ies din toata atmosfera negativa si sa fiu un om fericit”. Vei inceta sa zbori prin nori si vei deveni „pamantean”. Vei intelege, in sfarsit, ca unii au in viata mai putin noroc decat tine, ca toti au probleme, insa nu toti prefera sa vorbeasca despre sine.

tine minte ca tu esti ceea ce simti. Gelozie, furie, obida – aceste emotii te distrug si pot sa te atraga intr-un cerc vicios. Gandurile negative te otravesc si iti fac rau. insa, din fericire, in timpul apropiat vei gasi fortele pentru a inceta acest sir de negativism si sa iti deschizi inima pentru lume.

5. Howlit

Daca te-a atras aceasta piatra, in curand vei primi un mesaj de la fortele de sus in vise, anumite viziuni sau litere si cifre care se vor repeta. Acum, intuitiv, mergi spre o anumita directie. Iar ea este corecta! Asa ca continua sa iti asculti mai departe intuitia. Ea te va ajuta sa gasesti cel mai scurt drum catre succes.

Daca suferi de insomnie, inseamna ca iti ignori presimtirile. Totul va reveni la normal atunci cand vei accepta valoarea celui de-al saselea simt. Nu esti singur, iar in drumul tau catre viitor la fel nu esti singur. Howlit spune ca sufletul este puternic si te va ridica la o noua etapa in viata. Trebuie doar sa crezi.

Howlit este de asemenea o piatra norocoasa pentru cei care vor sau deja asteapta un copil. Ea da putere si sanatate bebelusului.

6. Dalmatian Jasper

Acum a venit timpul pentru distractii si veselie. Ai ales acest cristal, iar vocea ta interioara striga: „Vreau sa ma distrez!”. Probabil, prea multa vreme ai fost dezamagit, ingrijorat si cinic.

Dalmatian Jasper aminteste ca fiecare dintre noi este un suflet inchis intr-un trup. Iar inainte de a deveni din nou o substanta energetica, ne asteapta o viata lunga pe acest pamant. Asa ca savureaza aceasta viata! Chiar si cele mai grele situatii din viata pot fi trecut zambind. Simtul umorului uneste oamenii si prietenii. Fiecare secunda de ras te ajuta sa treci peste greutati.

Dalmatian Jasper mai este si un simbol al luptei impotriva fumatului. Asa ca daca ai decis sa renunti la fumat, acum a venit timpul!