Conform analizei evoluției bolilor transmisibile aflate în supraveghere, vaccinarea anti-Covid a cunoscut o scădere semnificativă. Această scădere vine ca urmare a renunțării la măsurile restrictive, precum și a scăderii încrederii în vaccin din cauza reinfectărilor și a campaniilor de dezinformare, scrie INSP în Analiza bolilor transmisibile aflate în supraveghere- Raport pentru anul 2022.

Mai mult, conform raportului INSP, un declin în procentul de vaccinați se constată și la celelalte vaccinuri din programele naționale, în special ROR. De asemenea, raportul INSP arată că în sistemul de supraveghere a reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) au fost raportate 1.281 de cazuri suspecte RAPI în 2022, ceea ce reprezintă o scădere de 94,0% față de anul precedent. În contrast cu cele 21 de cazuri raportate în 2020, numărul reacțiilor adverse postvaccinale a crescut semnificativ, ajungând la aproape 20.000 în 2021.

Media RAPI din 2011 până în 2020 a fost în jurul a 90 pe an. Chiar și în 2022, când numărul celor care s-au vaccinat anti-Covid a scăzut drastic, au fost înregistrate 870 de reacții adverse, din 1.281 de cazuri suspectate a fi RAPI. Dintre acestea, 821 (94,4%) au fost asociate cu componentele vaccinului, 32 (3,7%) asociate cu anxietate, 13 (1,5%) asociate cu componenetele vaccinului și anxietate și 4 (0,5%) asociate cu erori programatice.

Din cele 870 de reacții adverse, 368 (42,3%) au fost înregistrate după administrarea produselor vaccinale Covid-19. Dacă la alte produse vaccinale, din numărul de 573 de cazuri suspecte a fi RAPI, 502 au fost confirmate, în cazul vaccinurilor Covid, din 708 cazuri suspecte, doar 368 au fost validate.

Grupele de vârstă cele mai afectate, date surprinzătoare

Noutatea surprinzătoare adusă ce raportul INSP este aceea că tinerii au fost cei mai afectați de reacțiile adverse la produsele vaccinale. Cele mai multe reacții adverse la vaccinul Covid au fost înregistrate la grupele de vârstă de 30-34 de ani, 35-39 de ani și 40-44 de ani, arată INSP.

Pe parcursul anului 2022, vaccinul Covid a provocat 119 cazuri de limfoadenopatii, un caz de miocardită, 6 de tromboză, 18 reacții alegice, două cazuri de șoc anafilactic, 5 de insomnii, 79 de cefalee, 24 de parestezii, 4 de paralizie facială și 33 de cazuri de diferite tulburări ale sistemului nervos. Totodată, s-au validat 37 de tulburări gastrointestinale, 109 de tulburări scheletice și ale țesutului conjunctiv, 173 de tulburări generale și la nivelul locului de administrare, 153 de tulburări cutanate și ale țesutului subcutanat și 33 de cazuri de anxietate, existând persoane care au avut mai mult de o reacție adversă, după cum precizează INSP.

În ce privește celelalte vaccinuri, cele mai multe efecte adverse au fost observate după administrarea antigripalului Influvac Tetra, cu 244 de cazuri, la DTPa-VPI-Hib-HB și Pneumococic, 70 de cazuri, și la vaccinul ROR, 56 de cazuri. Cel mai mare număr de cazuri (34,6%) s-a înregistrat la adulți cu vârstă peste 50 ani după administrarea produsului vaccinal Influvac Tetra, fiind urmată de copii cu vârsta sub 1 an (23,5%), respectiv copii vârsta de 1 an (12,2%).

