Anca Alexandrescu: O să vă rog să-mi povestiți cum a început totul. Înțeleg că în anul 2021 ați întâlnit un personaj. Dumneavoastră intenționați la acel moment să faceți un cazino. Personajul respectiv - funcționar în cadrul Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc.

Persoana anonimă: În anul 2021 am întâlnit un personaj care lucra la Oficiul Național de Jocuri de Noroc. Eu doream să fac un cazino care nu activa pe teritoriul României, activa în alte țări cu licență...

Anca Alexandrescu: Ați dorit să preluați o licență...

Persoana anonimă: Da, da. Avea o licență de Curacao și cu firmă în Cipru pentru metode de plată, pentru că legislația externă are alte atribute.

Anca Alexandrescu: Domnul respectiv, l-ați cunoscut, înțeleg, prin intermediul unei rude.

Persoana anonimă: Da, da, a vărului său.

Anca Alexandrescu: Domnul respectiv v-a propus să intre partener în această afacere, dânsul fiind angajat la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Persoana anonimă: Da. La începutul anului 2023, el m-a monitorizat în perioada 2021-2022 cum m-am descurcat.

Anca Alexandrescu: În ce sens v-a monitorizat?

Persoana anonimă: Da, am pornit afacerea și ca să facem un cazino online este foarte dificil, extern mă refer, pentru că trebuie să iei licențe, să pui metode de plată pentru țările respective, să faci cont bancar. Toată chestia asta durează un an, doi ani de zile. Adică, tu nu ești profitabil atunci o perioadă, doar investești. Practic, e o afacere, e o investiție.

Anca Alexandrescu: Ce s-a întâmplat în anul 2023?

Persoana anonimă: În anul 2023, când am văzut că investiția este pe finalizare, în sensul că se obținuse licență proprie, existau metode de plată pentru țările respective, mi-a făcut propunerea să intre în firmă cu o promisiune de vânzare-cumpărare pentru 17 la sută din acțiunile firmei și să dezvoltăm pe viitor afacerea. El mi-a spus că nu poate el să fie pe acte și va fi soția lui. În momentul respectiv nu am conștientizat foarte clar lucrurile și, mai mult, nici nu mi-am dat seama ce urma să mi se întâmple. În luna mai, totul a fost ok la începutul colaborării...

Anca Alexandrescu: Totuși, nu vi s-a părut ciudat că un funționar de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc vrea să intre partener prin soția sa în afacere?

Persoana anonimă: Mi s-a părut ciudat, dar...

Anca Alexandrescu: V-ați gândit că vă dă o mână de ajutor?

Persoana anonimă: M-am gândit că-mi dă o mână de ajutor că are o experiență și eu nu am realizat care era scopul acestei intrări. După aceea, pot să spun, chiar anul acesta am realizat.

Anca Alexandrescu: Ați realizat în momentul în care ați depus această plângere la DIICOT pe care eu o am în față aici în care vorbiți despre spălare de bani, despre înșelăciune.

Persoana anonimă: În niciun caz nu am realizat ce urma să se întâmple. Ceea ce a urmat să se întâmple era din filmele cu mafioți. Și o să vă explic de ce. Undeva în luna mai. Mi i-a prezentat pe prietenii lui de la CryptoData. A zis, domne, sunt niște băieți...

Anca Alexandrescu: Deja era acționar domnul respectiv?

Persoana anonimă: Nu era acționar, se semnase promisiunea de vânzare-cumpărare.

Anca Alexandrescu: Pe ce sumă și pentru cât din firmă?

Persoana anonimă: Pentru 17 la sută din firmă, pentru 130 de mii de euro.

Anca Alexandrescu: Și a venit să vi-i prezinte pe prietenii de la CryptoData, domnul Ovidiu Toma și domnul Bogdan Mărunțiș?

Persoana anonimă: Și mai mulți erau. Era și băiatul...

Anca Alexandrescu: Sebastian Bârligă, cel care a creat softul?

Persoana anonimă: Da și era și avocatul lor. Mai era o persoană...

Anca Alexandrescu: George Manea, avocat?

Persoana anonimă: Da. Și au fost câteva întâlniri...

Anca Alexandrescu: Vi i-a prezentat ca ce?

Persoana anonimă: Ca posibili investitori, niște oameni care au potență financiară foarte mare și care ar fi foarte interesați să dezvoltăm acest cazino extern, la un nivel foarte mare. Inițial, am fost interesat, vă dați seama. Era o oportunitate și am mers să ne cunoaștem. Au fost câteva discuții în luna mai care au culminat cu discuția din data de pe 13 iunie 2023, unde mi s-a prezentat un plan al lor de investiție. Aveți o poză acolo.

Anca Alexandrescu: Da, o să arătăm fotografia. Unde se desfășura acea discuție?

Persoana anonimă: La sediul lor.

Anca Alexandrescu: V-au desenat o schemă?

Persoana anonimă: Da, mi-au desenat o schemă care inițial pe mine m-a șocat pentru că eu știu cât de mult m-am chinuit să fac acest cazino să meargă și în doi ani de zile ajungeam, ajunsesem la 10, 12 mii de euro maximum, depuneri pe lună.

Anca Alexandrescu: De ce v-a șocat?

Persoana anonimă: Pentru sumele care mi-au fost prezentate.

Anca Alexandrescu: Despre ce sume era vorba?

Persoana anonimă: 10 milioane de dolari.

Anca Alexandrescu: 10 milioane de dolari voiau să investească sau care era mecanismul?

Persoana anonimă: Deci erau mai multe scheme și o să vi le spun acum. Prima parte era că, domne, noi o să avem jucători afiliați de la, nu știu de unde aveau ei jucători, și o să ajungem foarte rapid, chiar din prima lună, să avem până la un milion de dolari depuneri pe zi. Eu am rămas stupefiat. Nu credeam că e posibil. După care, mi-au desenat, mi-a desenat Bogdan Mărunțiș, mi-a scris tabla, mi-a zis că scriu urât pe tablă și a vrut el să scrie. Mi-a prezentat o schemă prin care urma să se emită pentru jucători o scrisoare de garanție către o firmă de-a lor din România, de 3 milioane de dolari. După aceea evaluau la 3 milioane jumate de dolari un banner pe motocicleta lor.

Anca Alexandrescu: Ei fiind parteneri la Motogp și acolo având o discuție, un scandal, fiind excluși din competiție tocmai pentru că nu au plătit și au venit cu scrisori de garanție false, eu am prezentat asta în emisiune.

Persoana anonimă: Da. Un milion de euro evaluau faptul că puneau niște bannere la circuitul lor din Austria, unde aveau boxa. Un milion de euro aproximativ, câțiva motocicliști de-ai lor făceau un instastory, faceau niște postări, în total, 10 milioane de dolari.

Anca Alexandrescu: Dar banii, fizic, nu veneau, erau doar niște povești?

Persoana anonimă: Erau povești în primă fază. După aceea am făcut legăturile și o să revin la subiect. În momentul respectiv mie mi s-a părut o poveste...

Anca Alexandrescu: Să vă întreb ceva. V-au spus domnii aceștia că lucrează cu trei foști generali SRI sau ați aflat de-a lungul timpului?

Persoana anonimă: O să vă explic, da, o să vă explic momentul în care am pus eu punctul pe I cum am fost abordat, legat de partea aceasta. În momentul respectiv au desenat tabla, mi-au spus că facem asta și i-am întrebat, domne, dar ce vreți de la mine? Și au zis: noi vrem 75% din firmă și ceva ultra important, care în momentul respectiv mi s-a părut doar ciudat, dar nu am înțeles scopul lui. Acum l-am înțeles foarte bine. Doreau eu să rămân managerul firmei, deținând eu cu Marius 25% din firmă. Noi doi, având 12,5 fiecare. În momentul respectiv eu n-am înțeles, mă, dar tu ești majoritar, de ce vrei tu să rămân eu directorul firmei dacă tu ești majoritar? N-am înțeles, după aceea am înțeles. Și mi-au spus că îmi va da ca drept recompensație pentru cei doi ani de zile de muncă ai mei și bani investiți și eforturi și astea, o altă scrisoare de garanție emisă de aceeași firmă de care ați spus dumneavoastră care era garantul scrisorii de garanție.

Anca Alexandrescu: Ei o emiseseră și în grupul pe care o să-l prezentați dumneavoastră, ei au spus, domne...

Persoana anonimă: Și au zis că vei avea și tu o scrisoare de garanție la fel, emisă de aceeași firmă, în același sistem, se vede scris în grup, în valoare de un milion jumate de dolari. Și peste un an de zile urmează să o încasezi. În momentul respectiv mie mi s-a părut ceva foarte ciudat.

Anca Alexandrescu: Dar de ce peste un an?

Persoana anonimă: Am înțeles după aceea de ce peste un an, pentru că eu urma să fac spălarea de bani timp de un an de zile și după un an de zile nu mai aveam curajul să ...

Anca Alexandrescu: Dar cum să funcționeze această spălare de bani?

Persoana anonimă: Era foarte simplu. Văzând emisiunile dvs, și am înțeles anul acesta pentru că nu aveam informația asta anul trecut, că ei aveau 25 de mii de unități de Bitcoin. Dacă vorbiți cu cel mai mic specialist din domeniu vă va explica că lunar, orice unitate de Bitcoin minează o anumită sumă. Dacă înmulțești suma respectivă cu 25 de mii, veți vedea că sunt câteva milioane lunar. Eu în momentul respectiv am crezut că este doar o păcăleală, doar o înșelăciune și îmi doresc să mă păcălească...

Anca Alexandrescu: Deci ei voiau să transforme prin afacerea dvs aceste cryptomonede în bani.

Persoana anonimă: În bani cash, pentru că cazinoul meu... se obține foarte greu un cont de cazino online internațional, în primul rând te verifică să vadă că ești foarte curat, altfel nu ți-l dau. A durat 6-7 luni de zile să obțin acel cont. Face transferul la jucători din crypto în bani euro. Urmau, că asta a și specificat, să plătesc...

Anca Alexandrescu: Deci de aici erau probabil acei jucători mulți pe care se bazau ei de rulaj de un milion și ceva pe lună.

Persoana anonimă: Pe zi discutăm. Că eu le-am spus, domne, dar 10 milioane pe lună e enorm de mult. Nu, nu, nu, greșit, noi discutăm până la 30 de milioane pe lună. De la 10 milioane în prima lună, următoarele luni vor fi sume mult mai mari. Să ne cunoaștem, să vedem și sumele vor fi cu mult mai mari. Eu am rămas șocat și mi-a atras un semn de alarmă, în sensul că noi discutam de milioane, zeci de milioane, și ei doreau să-mi dea o scrisoare de garanție. Eu, verificând și eu acea scrisoare de garanție, cum bănuiesc că ați verificat și dumneavoastră firma respectivă, m-am uitat în 2022, a avut o cifră de afaceri de un milion de dolari cu 300 de mii rulaj, adică efectiv bani încasați din milionul respectiv. Și m-am întrebat, băi, dar tu cu 300 de mii real emiți o scrisoare de 5 milioane, mai dai una de un milion jumate și mai dai una de 3 milioane. În total erau vreo 8 milioane jumate de euro. 9 milioane jumate de euro, scuze. Mi s-a părut ceva foarte ciudat și, nu știu, autoritățile competente să răspundă la întrebarea asta dacă e posibil.

Anca Alexandrescu: De asta ați și depus plângerea la DIICOT?

Persoana anonimă: De aceea am și depus acea plângere la DIICOT. În momentul respectiv eu i-am spus băiatului care m-a dus acolo că, domne, ceva nu este ok. Nu e ok o firmă de-asta să emită, a văzut că m-am prins și mi-a zis în felul următor: ăștia sunt niște băieți foarte calificați. Mult peste ce-ți imaginezi tu. Au în spate generali SRI, fac concediu cu Coldea. Ciocu mic și joc de glezne. Aia am și făcut. Lucrurile nu s-au terminat aici. N-o să mai intru în detalii...

Anca Alexandrescu: DVS ați spus în plângere că după ce ați constatat că lucrurile sunt în neregulă practic s-a încheiat episodul cryptodata teoretic. De ce spuneți teoretic în plângere?

Persoana anonimă: Au mai apărut alte probleme la care nu o să intru acum în detalii, dar cu siguranță în alte episoade vom intra și culminează cu ceva ce pe mine m-a șocat. Efectiv, a fost o chestie care m-a blocat. Pe data de 25 ianuarie s-au prezentat la mine la birou două ...

Anca Alexandrescu: Anul 2024?

Persoana anonimă: Da, anul 2024. ...

Anca Alexandrescu: 25 ianuarie 2024?

Persoana anonimă: Da. În câteva luni. S-au prezentat la mine la birou două persoane pe care le cunoșteam și pe care le știam și știau că încerc și eu să fac un cazinou. Na, erau niște cunoștințe. Nu prieteni, cunoștințe. Și au venit și mi-au zis, băi, uite care e e treaba, avem de adus din Barbados 10 milioane de dolari, în primă fază, și avem nevoie de tine. Și nu acceptăm un refuz.

Anca Alexandrescu: Cum așa?

Persoana anonimă: Cum auziți. Mie așa mi-au zis. Inițiam, am zis că e o glumă proastă.

Anca Alexandrescu: Aveau legătură cu domnii de la CryptoData?

Persoana anonimă: Vă explic, o să revin. Și în momentul respectiv am zis, nu înțelegeam: ce vreți să ziceți? Și au zis: uite, în primă fază, semnăm un contract, mi-au dat un contract, un draft de contract...

Anca Alexandrescu: Îl avem, da.

Persoana anonimă: Semnăm un contract și în contractul respectiv o să fie 7 milioane de dolari pe care ți-i vom vira. O să spunem că în decurs de două săptămâni trebuie să-ți mai virăm cei 3 milioane diferența, că erau 10 milioane în contract pe care nu ți-i vom mai vira, și automat noi pierdem cei 7 milioane de dolari, dar vrem tu, prin părți fictive, către jucători, nu știu, găsim noi alte metode, urma să discutăm chestia asta, 35 la sută din sumă să o păstrezi tu, să-ți rămână ție și 65 la sută din sumă să ne-o dai nouă înapoi. Am avut un șoc. Așa ceva nici în filme nu am văzut. În momentul respectiv s-a luat legătura cu DIICOT, relativ în aproape același moment și cei de la DIICOT, le-am spus povestea, au zis că-i depășește problema, că nu e un cazinou românesc...

Anca Alexandrescu: Dar le-ați spus celor de la DIICOT despre cine este vorba?

Persoana anonimă: Le-am spus toată povestea, da. Le-am spus.

Anca Alexandrescu: Practic, v-au trimis la plimbare în prima fază?

Persoana anonimă: Și acum sunt la plimbare, de aceea sunt aici. Sunt încă la plimbare. În momentul respectiv eu am avut un șoc. Stai puțin, nu se poate așa ceva, sunt cetățeni români, îi cunosc.

Anca Alexandrescu: S-a apelat și la alte instituții după DIICOT?

Persoana anonimă: O să revin. Și în momentul respectiv când am văzut că pun așa problema, mi-au zis, domne, nu te întâlni cu ei. Că eu am vrut să mă întâlnesc cu ei, cu sprijinul lor să demonstrez ceea ce am de vorbit, nu, adică voiam să vedem exact despre ce e vorba. În fine, nu s-a întâmplat absolut nimic, mi-au zis să depun o plângere. Am depus plângerea respectivă.

Anca Alexandrescu: Domnii respectivi au revenit la dvs după ce ați fost la DIICOT?

Persoana anonimă: Da, dar nu cu aceeași discuție. Eu am încercat să nu mă mai întâlnesc cu ei și nu m-am mai întâlnit niciodată. Au vrut să revină la mine la birou chiar într-o zi în care eu am pus o poza cu dumneavoastră pe facebook. Au crezut că vă voi contacta.

Anca Alexandrescu: Și au vrut să vină la dvs atunci când au văzut poza cu mine?

Persoana anonimă: Da. Au vrut, la nivel de 30 de minute au fost la mine în birou. Și eu nu mai eram. Am plecat când am auzit că vin.

Anca Alexandrescu: Erau apropiați ai celor de la CryptoData?

Persoana anonimă: Am făcut și eu niște cercetări și erau apropiați, din cercetările mele, ai persoanelor de la ONJN.

Anca Alexandrescu: În plângere eu am citit și vorbiți și despre, la un moment dat, v-a oferit varianta cu niște personaje dubioase din Albania.

Persoana anonimă: Da.

Anca Alexandrescu: Aduși tot de același anturaj?

Persoana anonimă: Da. Mi-au oferit, au fost mai multe. Printre altele, am vorbit la telefon cu Genică Boerică, ca să înțelegeți...

Anca Alexandrescu: Aduși de cine?

Persoana anonimă: De personajul de la ONJN, mi l-a prezentat, sunt Genică Boerică...

Anca Alexandrescu: Și pe domnii din Albania? De ce vă întreb? Pentru că eu în emisiunile mele am arătat legăturile domnului Coldea și a celor de la CryptoData cu Albania.

Persoana anonimă: Nu am mers mai departe la Albania, întotdeauna am refuzat.

Anca Alexandrescu: Deci au încercat, dacă nu a mers cu ei, au încercat cu alte variante să vă convingă?

Persoana anonimă: Da. În momentul respectiv când eu am vorbit de partea cu DIICOT eu nu înțelegeam, eu nu am făcut legătura între cele două personaje și cea de la ONJN. Am zis băi nu înțelegeam, am crezut că sunt alții, a fost prea din scurt. Și e ceva foarte interesant pe care o să vi-l spun acum. Ei au insistat tot timpul că ei reprezintă un cazino din America și trebuie să fie, sunt americani, nu sunt români. Îmi cereau tot timpul, chiar mi-au dat o discuție cu americanii, falsă bineînțeles, și o să vă spun de ce spun că este falsă. Pentru că în engleză, care au discutat, că doar ei pot să reprezinte și că doar prin ei pot să discut și eu tot insistam domne, ca să strâng probe, dați-mi persoana din America să vorbesc cu ea, să văd, că nu pot semna un contract așa mare fără... le aveți în discuțiile pe care vi le-am predat. Nu pot să vorbesc cu cineva care nu e.

1Am avut un singur semn, am fost contactat acum o lună, dar nu am fost niciun moment contactat de această speță, care e cea mai importantă. O să vă mai explic ceva. Pe data de 25 ianuarie, după ce au plecat ei din birou, la două ore după ce au plecat s-a pornit un atac informatic asupra grupurilor mele de skype și relațiilor pe care le-am avut cu afiliații, cu contactele mele. Le-au trimis un raport care conținea un virus și zicea: deschide raportul ăsta și intra omul, vedea că e virus. Ei știau că urmează să mă duc la Londra la începutul lunii februarie și special au vrut...

Anca Alexandrescu: Pe cine bănuiți de acest atac, pe cei de la CryptoData, că ei erau specialiști în așa ceva?

Persoana anonimă: Pe toți, deci este un grup, un grup mult mai mare.

Anca Alexandrescu: Un grup format din cine?

Persoana anonimă: Din mai multe persoane. CryptoData, domnul de la ONJN, domnii cei doi și alte persoane. O să revin și asupra lor.

Anca Alexandrescu: Despre domnul Coldea v-au spus vreodată explicit în afară de ce v-a spus cel care v-a dus la cei de la CryptoData? Adică v-ați simțit amenințat după ce ați depus plângerea la DIICOT au încercat în vreun fel să vă preseze, să vă întrebe de ce ați depus plângerea?

Persoana anonimă: Au urmat pe data de 14 februarie, și v-am dat un mesaj de la personajul de la ONJN, prin care mi s-a spus că puteai să te îmbogățești foarte mult, ești un căpos, un fraier, și dacă erai și tu băiat, un pic să-ți vezi de treaba ta, ajungeai la un nivel la care nu puteai tu în viața vieților tale să ajungi. Nivelul însemna să fac spălare de bani și eu să rămân responsabilul. Pentru că eu eram responsabilul. Aici era miza majoră. Oamenii ăștia nu numai că au vrut să spăl bani...

Anca Alexandrescu: A vrut practic să vă lase și vinovat?

Persoana anonimă: Să mă lase și vinovat. Și faptul că nu am acceptat a urmat un fir de șantaje, de acțiuni, de atacuri mafiote pot să spun, din punctul meu de vedere. Și știu ce spun.

Anca Alexandrescu: V-au și amenințat?

Persoana anonimă: Da, mi s-a spus că n-o să mai am parte de nevastă. Băiatul de la ONJN. Am un mesaj care spune clar că n-o să mai am parte de nevastă.

Anca Alexandrescu: Mi-ați pus la dispoziție și o să arăt grupul pe care erau cu cei de la CryptoData. Am văzut că au ieșit din grup abia la sfârșitul lunii martie 2024.

Persoana anonimă: Da, a ieșit doar Bogdan Mărunțiș pentru că și eu am ieșit la, nu știu, câteva zile imediat am ieșit eu din grup.

Anca Alexandrescu: Dar ei au mai încercat să vă contacteze? De ce credeți că a ieșit din grup? Care a fost explicația? Această perioadă corespunde cu perioada în care eu făceam dezvăluirile despre acțiunile lor.

Persoana anonimă: O să vă explic imediat. Pe data de 14 februarie a fost prima dată când au fost ei la Dubai. Chiar când au fost la Dubai.

Anca Alexandrescu: Când eram eu acolo și am făcut fotografiile cu dl Coldea.

Persoana anonimă: Ei au vrut să arate că domne ce puternici sunt. Băiatul respectiv mi-a spus că puteai și tu să fii la Dubai, dar nu, tu ești un prost că nu accepți să joci cu noi. Pe undeva, 15 martie, același băiat a trimis un mesaj în care a spus că sunt cu dumneavoastră în grup, e prima dată când vă cunosc, nu am vorbit niciodată cu dvs.

Anca Alexandrescu: Că sunteți cu mine în grup?

Persoana anonimă: Că suntem pe mână, ceva de genul. M-a făcut de balamuc, m-a înjurat. Mi-au spus vai, vai, măi, măi.

Anca Alexandrescu: Postaseți fotografia cu mine la momentul acela?

Persoana anonimă: Nu. Nu postasem fotografia cu dvs.

Anca Alexandrescu: Deci ei credeau că tot ce li se trage, li se trage de la dezvăluirile mele?

Persoana anonimă: Da. Eu n-am răspuns niciun moment. Am avut multe amenințări din partea lui, chiar și-n noaptea de Revelion. Și i-am spus doar atât: fă ce ai de făcut. Este singurul lucru pe care l-am spus.

Anca Alexandrescu: Dvs în acest moment deși ați depus plângerea la DIICOT în data de 30 ianuarie 2024 nu aveți niciun răspuns. V-a chemat cineva la audieri să prezentați toate probele?

Persoana anonimă: Da, m-a chemat la audieri să vorbesc despre atacul informatic.

Anca Alexandrescu: Atât?

Persoana anonimă: Atât!

Anca Alexandrescu: Nu despre spălare de bani?

Persoana anonimă: Nu.

Anca Alexandrescu: Ați atașat toate probele pe care mi le-ați dat și mie?

Persoana anonimă: Da, absolut! Sunt mai multe mail-uri pe care le-am trimis.

Anca Alexandrescu: DVS ce probe aveți sunt 20 la sută. Sunt multe alte spețe. În momentul respectiv, eu....

Anca Alexandrescu: Credeți că cineva îi protejează?

Persoana anonimă: Sunt convins. Pentru că altfel...

Anca Alexandrescu: Vă temeți?

Persoana anonimă: Da, normal că mă tem.

Anca Alexandrescu: Ăsta e și motivul pentru care ați ales să vorbiți public?

Persoana anonimă: Da.

Anca Alexandrescu: Iar noi am ales să vă protejăm tocmai pentru a nu mai avea parte de atacuri din partea lor.

Persoana anonimă: Cu siguranță vor fi, n-am niciun dubiu. Urmează, sunt sută la sută convins.