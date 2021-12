Adrian Vasilescu a afirmat că strategia de a anunța un val de scumpiri abrupte și în cascadă nu este nouă.

"Producătorii de alimente ne amenință că se va scumpi cu 30% nu știu ce carne, că se scumpesc cu 25% nu știu ce lactate. Așa ceva s-a întâmplat de 10 ori în ultimii 31 de ani și niciodată nu s-au adeverit scumpirile anunțate de ei. Astea sunt dorințele lor, să crească prețurile, să vândă bine, să facă profit murdar, pentru că ăsta e cuvântul, PROFIT MURDAR, rezultat din majorări exhibiționiste de prețuri. (...) Trebuie să înțelegem că există 2 realități, a cumpărătorului și a vânzătorului, iar când aceste din urmă are prețuri extravagante, va ajunge să se uite că nu-i mai trece nimeni pragul magazinului și are 2 variante; ori închide, ori micșorează prețurile," a afirmat Adrian Vasilescu, la Realitatea Plus.

Consilierul guvernatorului BNR a afirmat că astfel de fenomene s-au produs recent, dar fiind alt context nu li s-a acordat o importanță atât de mare.

"Noi am mai avut recent, între 2017 si 2019, un ciclu inflaționist care nu s-a deosebit mult de cel actual. A plecat de la aceeași cauză ca și ciclul actual, de la deciziile neinspirate ale reglementatorilor de pe piața energetică de a porni liberalizarea prețurilor energiei electrice și gazelor naturale. Nici atunci nu s-a prăbușit economia, nu a murit țara," a afirmat Vasilescu.

Șansele ca în România să nu se producă o acutizare a crizei vine și din faptul că la nivel mondial n-ar există semnale în acest sens, a mai afirmat Adrian Vasilescu.

"Aș evoca analizele strategilor din 2 instituții bancare internaționale credibile, Saxo Bank și JP Morgan, Ei s-au uitat ce se întâmplă cu bursele lumii, iar acestea nu dau niciun semn de criză. Chiar dacă Nouriel Rubini a invocat deja celebra "mamă a tuturor crizelor", este foarte posibil ca aceasta să nu se producă foarte curând. (...) Cel mai puternic semnal este acela că acțiunile companiilor listabile merg la nivel normal, nu sunt semne de bule speculative, nu sunt semne de exagerări și depărtări între ritmul burselor și cel al creșterii economice. Acestea sunt semne care au apărut în toate crizele precedente, iar acum nu sunt," a explicat oficialul BNR.