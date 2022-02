Potrivit martorilor, șoferul, un tânăr de 20 de ani, n-a putut evita impactul pentru că fata i-a apărut brusc în față.

Victima a fost preluata de către medici si transportata de urgenta la Spitalul Județean Timisoara.

„O fata de 16 ani a traversat strada pe culoarea rosie a semaforului, pe bulevardul Liviu Rebreanu si a fost surprinsa si accidentata de un tanar in varsta de 20 de ani. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa„, au transmis pentru opiniatimisoarei.ro, reprezentantii IPJ Timis.