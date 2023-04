Nicolae Ciucă a susținut, miercuri, la Palatul Victoria, declarații comune alături de Thierry Breton, comisarul european pentru piața internă, aflat în vizită oficială în România.

„Am discutat cu domnul comisar subiectul Schengen, care este foarte important nu doar pentru tara noastra, ci pentru intreg ansamblul de masuri care se iau la nivel european. Si, odata ce vom dobandi acest statut, exista o serie intreaga de aspecte care faciliteaza toate demersurile care se iau la nivelul Uniunii Europene in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor de sprijin al tuturor tarilor de pe Flancul Estic, precum si al Ucrainei si Republicii Moldova. (…) Doresc sa vorbesc si despre aspectul pe care l-am explicat domnului comisar in legatura cu relevanta pe care tara noastra ar capata-o in momentul in care ar deveni membru Schengen. Nu exista niciun fel de dubiu ca aici nu este vorba doar de libertatea de miscare a cetatenilor, aici discutam de libertatea de miscare a afacerilor si a serviciilor, aspect care intr-adevar va facilita in extenso eforturile care se fac la nivelul Uniunii Europene pentru a sprijini atat Ucraina, cat si Republica Moldova”, a declarat Nicolae Ciuca.