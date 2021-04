Femeia mai spune că soțul fiicei sale era violent și că o agresa pe aceasta. Iar prin incinerare ar încerca să ascundă niște urme. Instanța din Constanța urmează să se pronunțe în privința contestației înaintate de femeie. Marioara Paizan, mama doctoriței, a făcut o serie de precizări la Realitatea PLUS.

Marioara Paizan: „Am suspiciunea că se întâmplă ceva. Nepoțica mi-a spus în 2019 că tatăl ei o bătea pe mama ei. Am suspiciunea aceasta, chiar dacă fiica mea era veselă și un medic deosebit. Cred că el vrea să o incinereze. Numai soțul poate, prin lege, să decidă ce se va întâmpla cu soția moartă. Pe 24 aprilie, sâmbătă, au venit veseli la mine. Am vorbit cu ea și intra de gardă. Își lua o apă. Aceasta e ultima convorbire cu ea. Soțul vrea să o incinereze pentru că ascunde ceva, vrea să ascundă urmele. Ea a fost bolnavă grav la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Mi-a spus de la spital, când era internată la infecțioase, că dacă se întâmplă ceva cu ea, are locul de veci lângă tatăl ei. Pe placa funerară scria Paizan Loredana și am șters acel nume. Fiica nu ar fi ales niciodată incinerarea. Au venit la casa funerară foarte mulți colegi. Era medic internist, a lucrat la Spitalul Județean. A salvat pacienții de la diverse intoxicații. Niciodată nu a vrut să fie incinerată fiind creștin ortodoxă. Nu s-a gândit, era plină de viață. Avea o vasculită în urma COVID-ului. Își făcea calmante, avea și o tromboflebită. Nu știu de ce ne urăște soțul. Eu am aflat de la TV de moartea fiicei mele. De la ora 13 a început la Judecătorie, se va primi verdictul. Doamnele de la crematoriu nu au vrut să-mi accepte cererea. Aștept decizia, dar nu sunt de acord să o incinereze.”

Precizări în această speță a făcut, la Realitatea PLUS, și avocatul Bogdan Bărbuceanu.

Bogdan Bărbuceanu, avocat: „Discutăm despre o moarte suspectă. Pentru înmormântare sau incinerare e nevoie de acordul procurorului. Procurorul este cel care își dă acordul pentru eliberarea certificatului de deces, după decizia de la INML. În lipsa testamentului, soțul sau soția se ocupă de înmormântare sau incinerare. Din perspectiva aceasta, soțul are o anumită dreptate. Până la momentul deciziei procurorului, lucrurile sunt suspendate.”

Anterior, soțul medicului Loredana Chircu, afirmase că decizia incinerării fusese discutată în familie, între cei doi parteneri.

Alexandru Chircu, soțul doctoriței moarte la Constanța: „Eu și copilul suntem familia Loredanei. Ceilalți, legal, sunt rude. Știu că este împotriva voinței rudelor, dar, în acest moment, nu ei decid, eu decid. Iar eu decid pe baza a ceea ce eu și Loredana am discutat. Este un accident sau o interacțiune între două medicamente pe care pur și simplu le-a scăpat. Medicii sunt oameni la fel ca noi.”