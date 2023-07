Florin Zamfirescu a reacționat dur în scandalul azilelor groazei. Marele actor spune că de vină sunt autoritățile locale pentru că nu au controlat și sancționat centrele care au internat bătrânii în condiții mizere. De asemenea, acesta a mărturisit că și soacra sa a fost internată într-un azil și că a fost lăsată să moară.

„Oamenii ăștia nu merită să fie și chinuiți după ce că sunt și omorâți. Să vadă cum a murit mama soției mele la azil. S-a declarat că are COVID, au înfășurat-o repede în covor si au uitat-o pe holurile unui spital.

Nici nu știam, eram la miez de noapte. Dimineață când au vrut să desfacă să o vadă, era moartă... Adică a fost omorâtă cu bună știință!”, a mărturisit, cu amărăciune, actorul Florin Zamfirescu în exclusivitate la Realitatea PLUS.

„Oamenii ăia iau cât mai multi internati acolo ca sa le ia banii. Deci toți care sunt prinși cu azile nefuncționale, disfuncționale trebuie în momentul acesta să fie confiscate toate sumele lor, pentru că d-aia fac ce fac si pentru că nimeni nu ii controleaza

Trăim intr-o țară criminală, sunt omorâți oameni cu bună știință.

Nimeni nu se interesează de ei.

Iar eu, care am și eu niște ani, aș putea, prin noroc , nenoroc, să ajung în azil. Mama mea ar fi putut..., dar am avut eu grijă de ea. Dar nu toți pot”, a mai declarat actorul Florin Zamfirescu în exclusivitate la Realitatea PLUS.