"Am discutat și despre sprijinul constant acordat Palestinei în cadrul forurilor multilaterale, inclusiv la nivelul Uniunii Europene. Cel mai recent exemplu este reprezentat de eforturile României dedicate reluării finanțării Uniunii pentru Palestina, proces esențial pentru oferirea unei perspective de viitor cetățenilor palestinieni, în special tinerilor și categoriilor celor mai vulnerabile. România va continua, de asemenea, să sprijine lansarea negocierilor pentru un Acord de Asociere Uniunea Europeană - Palestina", a afirmat Iohannis, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni.

Potrivit șefului statului, în discuțiile de astăzi cu omologul său palestinian a existat și "un schimb de opinii aprofundat" privind agresiunea ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei.

"Am prezentat Președintelui Abbas sprijinul multidimensional acordat de România Ucrainei, în domeniile umanitar, politic, economic, sectorial, inclusiv în ceea ce privește facilitarea exporturilor de cereale, pentru a combate eficient criza alimentară globală cauzată exclusiv de războiul Rusiei", a spus Iohannis.

Pre;edintele României spune că l-a asigurat, totodată, pe Mahmoud Abbas de faptul că realizarea păcii în Orientul Mijlociu rămâne o prioritate pe agenda externă a țării noastre.

"Am transmis întregul sprijin al României pentru rezolvarea justă și durabilă a conflictului palestiniano-israelian, prin negocieri directe, care să conducă la implementarea soluției celor două state, care să co-existe în pace și securitate.

Această formulă este unica variantă viabilă și capabilă să garanteze îndeplinirea aspirațiilor popoarelor celor două părți și respectarea dreptului internațional.

Am arătat apreciere față de implicarea Statelor Unite pentru crearea unui cadru favorabil reluării Procesului de Pace și am avut un schimb de opinii referitor la recenta vizită a Președintelui Biden în regiune. Am exprimat speranța că, pe baza implicării Statelor Unite și a unei abordări constructive față de Procesul de Pace, cu sprijinul partenerilor externi, situația de securitate regională se va putea ameliora.

Astfel, se va putea răspunde și nevoilor de securitate ale palestinienilor și ale israelienilor.

România, ca stat care are în mod tradițional relații apropiate de prietenie cu ambele state, este pregătită, la rândul său, să ofere sprijinul necesar.

Provocările regionale și globale actuale de securitate evidențiază, mai mult decât oricând, nevoia de echilibru, moderație și leadership vizionar pentru soluționarea conflictelor și a divergențelor regionale. Am îndemnat la implementarea unor acțiuni constructive – un îndemn în care România crede cu convingere și pe care îl transmite tuturor actorilor din Orientul Mijlociu, cu fiecare prilej", a mai spus Klaus Iohannis.