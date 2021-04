„Detașamentul de Pompieri Reșița a intervenit de urgență, azi-noapte, in jurul orei 01.15, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD, la un incendiu autoturism răsturnat in afara părții carosabile a drumului, la intrarea în localitatea Târnova. Autoturismul a ars in totalitate, in interiorul acestuia a fost găsită o persoană carbonizată”, a transmis ISU Caraș-Severin, potrivit Realitatea de Caras Severin.