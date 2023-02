Oleg Mudrak a fost ținut prizonier șase luni de ruși și a supraviețuit atacului din iulie 2022 asupra închisorii Olenivka din teritoriul controlat de separatiști în Donețk, scrie Ukrainska Pravda citată de HoTNesws.ro.

Mudrak a fost comandantul Batalionului 1 al Regimentului Azov. Militarul ucrainean a apărat Mariupol în 2014 și oțelăria Azovstal în martie 2022, după ce a început invazia rusă în Ucraina. Netemutul comandat a fost luat prizonier de război de către Rusia după ce forțele ucrainene s-au predat și au părăsit oțelăria.

În septembrie 2022, el s-a întors acasă în urma unui schimb de prizonieri de război.

„Întotdeauna a spus că nu a vrut ca moartea lui să fie o "sărbătoare a lacrimilor". A vrut ca oamenii lui să se adune, să zâmbească și să își amintească cele mai bune momente asociate cu el”, a scris nepotul său într-un mesaj emoționant postat pe Instagram.

După ce a fost ținut în captivitate de ruși, Mudrak slăbise extrem de mult și era de nercunoscut, mai arată sursa citată.

