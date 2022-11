Totusi, pentru o alimentatie sanatoasa si echilibrata, ai nevoie de fructe, legume si frunze fresh, pe care sa le integrezi in fiecare masa a zilei. Iata ce alimente rezistente si proaspete poti cumpara data viitoare cand mergi la supermarket!

Top 5 alimente rezistente si proaspete: Le poti tine in frigider timp de doua saptamani!

1. Morcovii

Minunatii si coloratii morcovi sunt o sursa excelenta de vitamina A si betacaroten. Acestia pot fi folositi in tot felul de retete gustoase, de la tocanite si preparate la cuptor, pana la supe creme pline de nutrienti.

Daca iti plac morcovii, avem vesti bune: acestia rezista in frigider foarte bine, intr-o punga de plastic. Daca observi ca incep sa devina usor moi, transforma-i rapid intr-o supa delicioasa!

2. Citricele

Portocalele, lamaile, grapefruitul si lime-ul fac parte din seria de alimente rezistente. Le poti pastra in compartimentul special pentru fructe sau chiar pe usa frigiderului, la indemana cand ai pofta de un suc fresh sau vrei sa aduci o savoare deosebita unui preparat culinar.

Lamaia este elementul principal pentru orice dressing de salata, condimentul perfect pentru a aduce un plus de aciditate si de prospetime, si trucul secret cand vine vorba de prajituri si creme dulci-acrisoare!

3. Varza

In vreme ce frunzele proaspete de baby spanac, valeriana sau rucola rezista maximum 4-5 zile in frigider, varza se poate pastra in stare perfecta pana la doua saptamani.

Astfel, cand ai pofta de o salata proaspata si gustoasa, nu trebuie decat sa toci cateva frunze, sa adaugi zeama de lamaie, ulei si putin marar proaspat deasupra. Vei obtine o salata crocanta, proaspata si savuroasa!

Citește continuarea pe andreearaicu.ro!