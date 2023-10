În timp ce educația este cheia succesului în viață, există anumite lucruri care sunt învățate în școli, dar care nu sunt tocmai sănătoase pentru dezvoltarea copiilor. Copiii sunt expuși ideilor și practicilor de învățare care pot inhiba potențialul lor și pot reduce încrederea în sine. Psihologii identifică aceste lucruri greșite pe care copiii le învață la școală și încearcă să atragă atenția asupra lor, pentru a ajuta părinții să limiteze efectele negative.

Supunerea oarba in fata autoritatii

Chiar daca regulile au rostul lor, unele sunt aberante. Si cum notele sunt arma profesorului, multi o folosesc abuziv: “Nu faci cum iti spun eu, voi avea eu grija de notele tale!”. Mesajul este sa faci ceea ce ti se spune, orbeste, fara sa gandesti. Rezultatul obtinut este mai putin important, atat timp cat obedienta este la cote maxime.

Indiferenta

Elevii functioneaza dupa pricipiul Pavlov. Cum aud clopotelul sunand, cum si-au pierdut interesul pentru tot ce a fost pana atunci. Nu conteaza daca au terminat sau nu ce au inceput sa lucreze, nu conteaza daca a fost sau nu interesanta lectia, cum “s-a sunat”, cum s-a uitat despre ce era vorba, scrie Sfatul Părintilor. Acest obicei se transforma incet-incet in: nu te implica prea mult, oricum nu vei avea timp sa termini pana suna.

Dependenta si automotivarea

Multi elevi asteapta “indicatii” de la profesor si nu au curajul de a face ceva “de capul lor”. Pentru ca, nu-i asa?!, profesorul stie mai bine. In acest fel copilul invata sa nu ia niciodata decizii in ceea ce-l priveste si va astepta intotdeauna o autoritate care sa-l “manevreze”.

Capitolele “autoevaluare” si “automotivare” sunt in coada listei de prioritati. Valoarea unui copil este data de rezultatele de la teste si de compararea cu rezultatele altor copii. Copiii nu invata sa aiba incredere in ei, in valorile lor, in reusitele lor, ci sa depinda de evaluarea si validarea “persoanelor autorizate”.

Adevarul il detine doar autoritatea

Raspunsul corect este cel dorit de profesor. Doar ACEL raspuns va fi recompensat, este raspunsul care te va feri de “ridicol”, raspunsul care da note de trecere si iti asigura intrarea in lumea conformistilor. In plus, scoala nu te invata cum sa gandesti, ci ce sa gandesti.

