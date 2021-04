4 activitati uimitoare de facut acasa cu copiii 

Din acest motiv, noi, ca parinti, trebuie sa facem un efort suplimentar si sa le punem la dispozitie copiilor diferite activitati sau “instrumente” pentru a nu se plictisi si pentru a contribui la educatia si dezvoltarea lor. Desigur, depinde de multe variabile: varsta, dispozitie, prezenta si conditiile psiho-fizice ale parintilor, dar si tipul de casa. In acest moment cei care au o casa cu gradina sunt cu siguranta mai norocosi decat cei care locuiesc intr-un apartament cu doua camere.

In orice caz, cu totii trebuie sa profitam la maximum de timpul nostru. Acesta este motivul pentru care iti vom oferi cateva sugetii pentru cele mai bune activitati pentru o grupa de varsta cuprinsa intre aproximativ 2 si 12 ani. Unele propuneri pot fi adaptate si copiilor mai mari.

Inainte de a incepe, iti oferim cateva premise: pe internet exista tot felul de propuneri, asa ca inspira-te cat mai mult posibil. A doua premisa este ca am ales activitati care pot fi reproduse cu usurinta. A treia premisa este ca urmatoarele activitati pot fi adaptate in functie de nevoi.

Obisnuieste-i sa citeasca

Cartile sunt o poarta spre alte lumi, o modalitate de a ne elibera de situatia actuala, fara a parasi siguranta si confortul casei. Este foarte simplu in zilele noastre sa comanzi carti. Alege doar o librarie online pe gustul tau si vezi ce titluri poti gasi pentru gusturile celui mic si, desigur, varsta. De exemplu, pe site-ul cartidesuflet.ro poti gasi un numar impresionat de lecturi pentru cei mici. Aici sunt disponibile carti pentru copii, expuse pe grupe de varsta, astfel incat parintilor sa le fie mai simplu sa aleaga. Cartile sunt ilustrate, cu basme cunoscute sau autori contemporani, ori carti educative cu informatii uimitoare despre spatiu, dinozauri, minunile Terrei si asa mai departe. Cartile au puterea de a ne face sa visam si sa calatorim cu puterea gandului in orice colt al lumii sau al Universului. Pe langa acest beneficiu, copiii care citesc vor avea parte de o dezvoltare psihosomatica normala. Vor dobandi un bagaj impresionant de cunostinte, isi vor dezvolta vocabularul si vor invata cum sa analizeze diverse situatii din mai multe puncte de vedere.

Antreneaza-i in diverse jocuri

Jocurile de masa, de societate sau educative sunt o alta modalitate de a-i tine ocupati pe cei mici. Daca ai mai multi copii, le poti cumpara jocuri educative care se pot juca in mai multi jucatori. Daca copilul tau este singur, fa-ti timp si joaca-te alaturi de el. Vei petrece timp de calitate si, vei vedea, te vei distra chiar si tu. Jocurile sunt, asemenea lecturii, un instrument important pentru dezvoltarea psihosomatica. Ii vor invata pe cei mici sa se concentreze mai bine, sa gaseasca solutii, sa invete cum sa relationeze in echipa si tot asa. Jocurile educative sunt extrem de importante pentru copii, si, in functie de varsta, le poti gasi tot la cartidesuflet.ro.

Obtine ajutor cu treburile casnice

Aceasta este o alta activitate foarte educativa si care presupune multa implicare. Nu trebuie inventat nimic si copiii sunt incantati sa participe. Am putea spune ca este cea mai simpla si mai accesibila pentru toata lumea. Nu trebuie sa faca lucruri grele. In functie de varsta, il poti ruga pe cel mic sa te ajute la stersul prafului sau sa isi organizeze jucariile. La varste mai mici, concepe aceasta activitate ca o joaca, astfel incat sa nu simta presiune sau obligatie. In plus, multe activitati de curatare duc la antrenamentele motricitatii fine.

Gateste alaturi de copiii tai

Aceasta este, de asemenea, o activitate de “imitatie” foarte apreciata. Poti incepe foarte devreme sa ii “introduci” pe cei mici in lumea artei culinare. Toata lumea va modula activitatile in functie de varsta si abilitatile copilului. Este o modalitate excelenta de a invata copilul conceptul de pericol si consecintele actiunilor sale, fara a-l face sa-si asume riscuri excesive: daca ceva este fierbinte - ne arde, daca ceva cade - se sparge, daca ceva taie - ne putem rani. Cei mici sunt capabili sa fie atenti si vei fi surprins sa vezi ca nu sparg vesela adultilor. In acest fel, putem invata copiii cum sa stoarca o portocala, sa faca piure de cartofii cu o furculita sau chiar sa taie. Evident, vom da un cutit cu varf rotunjit si nu foarte ascutit, si ii vom supraveghea. Ofera doar produse moi si usor de taiat precum o banana sau un ou fiert.

Acestea sunt cateva din cele mai placute si educative activitati pe care le poti face alaturi de copii. In acest fel, zilele petrecut in casa, fara prieteni, vor fi mai usoare si ii poti “dezlipi” de ecranele nocive ale dispozitivelor inteligente.