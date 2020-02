35.000 de persoane vor fi concediate de una dintre cele mai mari banci

Banca HSBC a dezvaluit ca planuieste restructurari masive in Statele Unite si Europa. In anul 2019 profitul lor a scazut cu 33%. Vor urma 35.000 de concedieri in randul angajatilor.

„Nivelul de încredere privind perspectivele de viitor în cadrul HSBC a scăzut. Astfel, la nivelul angajaţilor 66% sunt sceptici despre viitorul în cadrul băncii“, conform documentelor băncii, care au fost citate de Bloomberg. La nivelul Europei, încrederea în HSBC a scăzut cu 21 de puncte în a doua jumătate a anului 2019 comparativ cu prima jumătate din 2019.